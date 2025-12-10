https://ria.ru/20251210/pensiya-2060990321.html
В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году
В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году - РИА Новости, 10.12.2025
В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году
Надбавку к пенсии четыре раза в 2026 году пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, сообщил РИА... РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Надбавку к пенсии четыре раза в 2026 году пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности", - сказал Говырин
.
Депутат отметил, что эта надбавка им полагается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. По его словам, размер доплаты у каждого индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.