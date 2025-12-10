Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году
02:16 10.12.2025
В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году
2025-12-10T02:16:00+03:00
2025-12-10T02:16:00+03:00
общество, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

Депутат Говырин: работникам угольной промышленности увеличат надбавку к пенсии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Надбавку к пенсии четыре раза в 2026 году пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что эта надбавка им полагается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. По его словам, размер доплаты у каждого индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году
Общество Алексей Говырин Госдума РФ Единая Россия
 
 
