Пять знаков качества вручили УК индустриальных парков Подмосковья

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пять знаков качества вручили управляющим компаниям индустриальных парков Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Награды получили два индустриальных парка из Богородского городского округа — "Богородский" и "М7-М12", два парка из Домодедова — "Элма-Домодедово" и "Парк Весна", а также индустриальный парк "Есипово" из Солнечногорска.

Эта награда подтверждает высокий уровень их работы. Также благодарственные письма и грамоты получили специалисты за их активную роль в развитии индустриальных парков и технопарков Подмосковья.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что на сегодняшний день в Подмосковье действуют 75 индустриальных парков, три из которых открылись в текущем году. По ее словам, даже с учетом ввода новых площадок заполняемость парков продолжает расти и сейчас достигает 90,5%.