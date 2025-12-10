https://ria.ru/20251210/park-2061057907.html
Пять знаков качества вручили УК индустриальных парков Подмосковья
В Московской области наградили пять индустриальных парков
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пять знаков качества вручили управляющим компаниям индустриальных парков Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Награды получили два индустриальных парка из Богородского городского округа — "Богородский" и "М7-М12", два парка из Домодедова — "Элма-Домодедово" и "Парк Весна", а также индустриальный парк "Есипово" из Солнечногорска.
Эта награда подтверждает высокий уровень их работы. Также благодарственные письма и грамоты получили специалисты за их активную роль в развитии индустриальных парков и технопарков Подмосковья.
Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что на сегодняшний день в Подмосковье действуют 75 индустриальных парков, три из которых открылись в текущем году. По ее словам, даже с учетом ввода новых площадок заполняемость парков продолжает расти и сейчас достигает 90,5%.
"Это свидетельствует об эффективности работы подмосковной индустриальной инфраструктуры, которая уже может считаться знаком качества. Сегодня пяти индустриальным паркам мы официально присвоили знак качества, который подтверждает высокий уровень профессионализма управляющих компаний в работе по развитию своих площадок", — приводит пресс-служба слова Зиновьевой.