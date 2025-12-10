В Париже представили макеты новых витражей для Нотр-Дама, пишут СМИ

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Макеты шести новых витражей для собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в реальную величину представили на выставке в парижском музее Гран Пале, сообщает агентство Франс Пресс.

"Красочные и фигурные модели шести будущих современных витражей для собора Парижской Богоматери... представлены (на выставке - ред.) в Гран Пале со среды", - говорится в материале.

Автором новых витражей является 44-летняя французская художница Клер Табуре, которая получила заказ на их изготовление по итогам конкурса, объявленного правительством Франции и архиепархией Парижа . Каждый из витражей изображает стих из Библии, посвященный Пятидесятнице, теме, которую установила архиепархия, уточняет Франс Пресс.

Целью конкурса был выбор проекта на создание новых витражей, которые могли бы добавить элемент современности в реставрируемый собор. Изначально этот проект вызвал споры, поскольку оригинальные витражи XIX века, установленные при реставрации под руководством архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка, не пострадали при пожаре. На новое решение была также подана апелляция в административный суд, которая была отклонена в ноябре, напоминает АФП.

Помимо этого, сторонниками сохранения оригинальных витражей была запущена петиция против установки новых, которая, по состоянию на сегодняшний день, собрала почти 300 тысяч подписей, написано в материале.

Выставка работ Табуре проходит с 10 декабря по 15 марта 2026 года включительно. После этого витражи, сделанные по выставленным макетам, будут установлены в южном нефе собора, сообщает Франс Пресс.