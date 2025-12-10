ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Памятник советским солдатам демонтирован в городе Машево Западно-Поморского воеводства Польши, Памятник советским солдатам демонтирован в городе Машево Западно-Поморского воеводства Польши, сообщает издание Interia.

"Обелиск был демонтирован в Машево. Он был воздвигнут в 1947 году", - говорится в сообщении.

По данным издания, по соглашению Института национальной памяти с местными властями на месте обелиска будет установлен другой монумент "в память о переселенцах, прибывших на эти земли после окончания Второй мировой войны".

Памятник советским воинам был установлен перед городской ратушей. Первоначально он был увенчан красной звездой, на нем была табличка с надписью "Слава освободителям". Позже звезду и табличку демонтировали.

В последние годы в Польше активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.