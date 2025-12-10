https://ria.ru/20251210/pamyatnik-2060997691.html
В Курской области появится памятник военным из КНДР
В Курской области появится памятник военным из КНДР - РИА Новости, 10.12.2025
В Курской области появится памятник военным из КНДР
Памятник северокорейским военным, защищавшим Курскую область от вторжения Украины, появится в регионе, сейчас для него ищут место, сообщил РИА Новости скульптор РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:48:00+03:00
2025-12-10T04:48:00+03:00
2025-12-10T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
валерий герасимов
александр мацегора
ким чен ын
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014050112_0:58:1612:965_1920x0_80_0_0_98e6e1e3fe2500edc8ac7965da053600.jpg
https://ria.ru/20251209/svo-2060852585.html
https://ria.ru/20251209/matsegora-2060804079.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014050112_196:0:1583:1040_1920x0_80_0_0_8c115acfebe52f0c6b273632c24fdfaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, украина, валерий герасимов, александр мацегора, ким чен ын, корейская народная армия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Александр Мацегора, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
В Курской области появится памятник военным из КНДР
РИА Новости: в Курской области появится памятник военным из КНДР
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Памятник северокорейским военным, защищавшим Курскую область от вторжения Украины, появится в регионе, сейчас для него ищут место, сообщил РИА Новости скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.
В мае посол России
в КНДР Александр Мацегора
заявлял, что подвиг северокорейских бойцов в Курской области
будет увековечен памятниками в городах и селах освобожденной местности.
"Памятник будет установлен в Курской области, конкретное место пока не определено. Работа будет вестись творческим коллективом, у нас большой штат", — рассказал Чебаненко.
По его словам, на текущий момент команда занимается выбором места под концепцию монумента.
"Это определяет то, как монумент будет смотреться, располагаться. Какое-то представление того, как будет выглядеть памятник, есть — это наброски, которые нужно увязать с местом", — добавил собеседник агентства.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
доложил президенту России о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии
выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины
в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын
также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.