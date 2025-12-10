Рейтинг@Mail.ru
В Курской области появится памятник военным из КНДР - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 10.12.2025 (обновлено: 09:25 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/pamyatnik-2060997691.html
В Курской области появится памятник военным из КНДР
В Курской области появится памятник военным из КНДР - РИА Новости, 10.12.2025
В Курской области появится памятник военным из КНДР
Памятник северокорейским военным, защищавшим Курскую область от вторжения Украины, появится в регионе, сейчас для него ищут место, сообщил РИА Новости скульптор РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:48:00+03:00
2025-12-10T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
валерий герасимов
александр мацегора
ким чен ын
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014050112_0:58:1612:965_1920x0_80_0_0_98e6e1e3fe2500edc8ac7965da053600.jpg
https://ria.ru/20251209/svo-2060852585.html
https://ria.ru/20251209/matsegora-2060804079.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014050112_196:0:1583:1040_1920x0_80_0_0_8c115acfebe52f0c6b273632c24fdfaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, украина, валерий герасимов, александр мацегора, ким чен ын, корейская народная армия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Александр Мацегора, Ким Чен Ын, Корейская народная армия
В Курской области появится памятник военным из КНДР

РИА Новости: в Курской области появится памятник военным из КНДР

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России и ВС КНДР при освобождении населенного пункта в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России и ВС КНДР при освобождении населенного пункта в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России и ВС КНДР при освобождении населенного пункта в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Памятник северокорейским военным, защищавшим Курскую область от вторжения Украины, появится в регионе, сейчас для него ищут место, сообщил РИА Новости скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.
В мае посол России в КНДР Александр Мацегора заявлял, что подвиг северокорейских бойцов в Курской области будет увековечен памятниками в городах и селах освобожденной местности.
Военнослужащий ВС КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Хинштейн предложил наградить освобождавших Курскую область солдат КНДР
Вчера, 15:42
"Памятник будет установлен в Курской области, конкретное место пока не определено. Работа будет вестись творческим коллективом, у нас большой штат", — рассказал Чебаненко.
По его словам, на текущий момент команда занимается выбором места под концепцию монумента.
"Это определяет то, как монумент будет смотреться, располагаться. Какое-то представление того, как будет выглядеть памятник, есть — это наброски, которые нужно увязать с местом", — добавил собеседник агентства.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мацегора решал вопросы участия бойцов из КНДР в СВО, заявил Путин
Вчера, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовАлександр МацегораКим Чен ЫнКорейская народная армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала