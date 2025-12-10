В Курской области появится памятник военным из КНДР

Военнослужащие ВС России и ВС КНДР при освобождении населенного пункта в Суджанском районе Курской области. Архивное фото

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Памятник северокорейским военным, защищавшим Курскую область от вторжения Украины, появится в регионе, сейчас для него ищут место, сообщил РИА Новости скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.

"Памятник будет установлен в Курской области, конкретное место пока не определено. Работа будет вестись творческим коллективом, у нас большой штат", — рассказал Чебаненко.

По его словам, на текущий момент команда занимается выбором места под концепцию монумента.