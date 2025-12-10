Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя из Белгородской области

БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно водителя из Белгородской области Сафара Цагараева за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Наградить орденом Мужества Цагараева Сафара Батырбековича - водителя автомобиля муниципального казенного учреждения "Центр ресурсного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ракитянского района", Белгородская область (посмертно)", - говорится в документе.
Источник в органах местного самоуправления рассказал РИА Новости, что Цагараев работал водителем главы администрации Илек-Кошарского сельского поселения Ракитянского района. 22 марта 2025 года, во время эвакуации жителей из опасных населенных пунктов, произошло возгорание сухой травы, он, как член добровольной пожарной дружины, выехал на тушение пожара, где попал под удар украинских беспилотников и погиб.