Рейтинг@Mail.ru
Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя из Белгородской области - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/orden-2061195390.html
Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя из Белгородской области
Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя из Белгородской области - РИА Новости, 10.12.2025
Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя из Белгородской области
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно водителя из Белгородской области Сафара Цагараева за храбрость и самоотверженность, проявленные... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:57:00+03:00
2025-12-10T17:57:00+03:00
белгородская область
россия
ракитянский район
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886778131_0:43:3195:1840_1920x0_80_0_0_4b2bcea4211784691cd9928597d8ddb3.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060825898.html
белгородская область
россия
ракитянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886778131_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_2617f35c24e3bc58e909a3c08f44c583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, ракитянский район, владимир путин
Белгородская область, Россия, Ракитянский район, Владимир Путин
Путин посмертно наградил орденом Мужества водителя из Белгородской области

Путин посмертно наградил орденом Мужества Сафара Цагараева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Орден Мужества. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно водителя из Белгородской области Сафара Цагараева за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Наградить орденом Мужества Цагараева Сафара Батырбековича - водителя автомобиля муниципального казенного учреждения "Центр ресурсного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ракитянского района", Белгородская область (посмертно)", - говорится в документе.
Источник в органах местного самоуправления рассказал РИА Новости, что Цагараев работал водителем главы администрации Илек-Кошарского сельского поселения Ракитянского района. 22 марта 2025 года, во время эвакуации жителей из опасных населенных пунктов, произошло возгорание сухой травы, он, как член добровольной пожарной дружины, выехал на тушение пожара, где попал под удар украинских беспилотников и погиб.
Президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин посмертно наградил звездой Героя России сержанта Афанасьева
9 декабря, 14:25
 
Белгородская областьРоссияРакитянский районВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала