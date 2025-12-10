Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО - РИА Новости, 10.12.2025
19:36 10.12.2025
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
Почти 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T19:36:00+03:00
2025-12-10T19:36:00+03:00
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО

IMAS: почти 60% жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО

Флаги Молдавии
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Почти 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS.
Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление страны в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 22% респондентов (18% в июле). Против вступления в НАТО 58% опрошенных (66% ранее). При этом 20% не смогли определиться с ответом (16% ранее).
Президент Молдавии Майя Санду
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
23 ноября, 08:00
Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Молдавская оппозиция заявила об ухудшении отношений с США
Вчера, 10:48
Вчера, 10:48
 
