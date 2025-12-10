Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО

Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.