Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Почти 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS.
23 ноября, 08:00
Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.