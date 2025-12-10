Рейтинг@Mail.ru
21:19 10.12.2025
Из туалетов в штаб-квартире ООН уберут бумажные полотенца
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке из-за экономии средств уберет из уборных бумажные полотенца, следует из рассылки, полученной РИА Новости.
ООН, 10 дек — РИА Новости. Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке из-за экономии средств уберет из уборных бумажные полотенца, следует из рассылки, полученной РИА Новости.
"При принятии этого решения были учтены следующие факторы. Снижение затрат: отказ от бумажных полотенец позволит экономить свыше ста тысяч долларов в год", — говорится в сообщении.

Такое решение в ООН объяснили в том числе заботой об экологии и сокращением затрат на техническое обслуживание. Тем не менее там оставят электросушилки.
ООН переживает финансовый кризис из-за неуплаты взносов несколькими странами, в том числе США — крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником: они должны уплатить уже более трех миллиардов долларов. Из-за этого организация сокращает персонал и урезает гуманитарные программы. В самой штаб-квартире повысили цены в столовых, а некоторые и вовсе закрыли.
