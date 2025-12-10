В УВКПЧ ООН оценили вероятность эскалации между Венесуэлой и США

ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Эскалация между США и Венесуэлой не отвечает интересам ни одной из сторон, удары США в Карибском бассейне нарушают международное право, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Эскалация между США и Венесуэлой не отвечает интересам ни одной из сторон. Мы всегда призывали к деэскалации, чтобы найти пути решить вопрос в конструктивной манере. Что касается событий в Карибском бассейне, я был предельно ясен: я считаю их нарушением международного права и в особенности гуманитарного права, и я потребовал быстрого и независимого расследования", - сообщил он на пресс-конференции в Женеве.
В конце октября Тюрк заявил, что США должны прекратить удары по судам в Карибском море и принять все меры, чтобы предотвратить эти "внесудебные казни".
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.