Рейтинг@Mail.ru
В УВКПЧ ООН оценили вероятность эскалации между Венесуэлой и США - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 10.12.2025 (обновлено: 13:57 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/oon-2061103821.html
В УВКПЧ ООН оценили вероятность эскалации между Венесуэлой и США
В УВКПЧ ООН оценили вероятность эскалации между Венесуэлой и США - РИА Новости, 10.12.2025
В УВКПЧ ООН оценили вероятность эскалации между Венесуэлой и США
Эскалация между США и Венесуэлой не отвечает интересам ни одной из сторон, удары США в Карибском бассейне нарушают международное право, заявил Верховный... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:32:00+03:00
2025-12-10T13:57:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
карибский бассейн
каролин левитт
оон
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20251210/venesuela-2060984482.html
https://ria.ru/20251208/khegset-2060470987.html
сша
венесуэла
карибский бассейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, каролин левитт, оон, nbc
В мире, США, Венесуэла, Карибский бассейн, Каролин Левитт, ООН, NBC
В УВКПЧ ООН оценили вероятность эскалации между Венесуэлой и США

Комиссар УВКПЧ ООН: эскалация между Венесуэлой и США не отвечает их интересам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Эскалация между США и Венесуэлой не отвечает интересам ни одной из сторон, удары США в Карибском бассейне нарушают международное право, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Эскалация между США и Венесуэлой не отвечает интересам ни одной из сторон. Мы всегда призывали к деэскалации, чтобы найти пути решить вопрос в конструктивной манере. Что касается событий в Карибском бассейне, я был предельно ясен: я считаю их нарушением международного права и в особенности гуманитарного права, и я потребовал быстрого и независимого расследования", - сообщил он на пресс-конференции в Женеве.
Американский истребитель FA18 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Два истребителя и беспилотник США во вторник пролетели у берегов Венесуэлы
Вчера, 00:57
В конце октября Тюрк заявил, что США должны прекратить удары по судам в Карибском море и принять все меры, чтобы предотвратить эти "внесудебные казни".
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Глава Пентагона ушел от журналистов после вопроса об ударах по Венесуэле
8 декабря, 02:12
 
В миреСШАВенесуэлаКарибский бассейнКаролин ЛевиттООНNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала