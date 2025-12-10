В Одессе многие не говорят на украинском, рассказала жительница города

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Многие одесситы специально перестали говорить на украинском в знак протеста против политики властей в отношении русского языка, рассказала РИА Новости жительница Одессы.

"Сейчас стали очень сопротивляться одесситы, они перестали даже говорить на украинском многие", - сказала собеседница агентства.