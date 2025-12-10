Рейтинг@Mail.ru
Очередь на протезирование была ликвидирована, заявили в МО РФ - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:43 10.12.2025 (обновлено: 14:53 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/ochered-2061123732.html
Очередь на протезирование была ликвидирована, заявили в МО РФ
Очередь на протезирование была ликвидирована, заявили в МО РФ - РИА Новости, 10.12.2025
Очередь на протезирование была ликвидирована, заявили в МО РФ
Очередь на протезирование была ликвидирована, все, кому положено протезирование в результате ампутации, получают услугу вовремя, заявила статс-секретарь -... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:43:00+03:00
2025-12-10T14:53:00+03:00
надежные люди
общество
россия
москва
анна цивилева
агентство стратегических инициатив (аси)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
музей победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061081460_0:129:3074:1859_1920x0_80_0_0_681ea6fee5b4150f7efd139880543664.jpg
https://ria.ru/20251210/tsivileva-2061074112.html
https://ria.ru/20251208/svo-2060603458.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061081460_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_73789a0eae024493c97f4a6b0a1238c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, анна цивилева, агентство стратегических инициатив (аси), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), музей победы
Надежные люди, Общество, Россия, Москва, Анна Цивилева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Музей Победы
Очередь на протезирование была ликвидирована, заявили в МО РФ

Цивилева: очередь на протезирование ликвидирована, все получат услугу вовремя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева выступает на Всероссийском форуме "Вместе победим"
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева выступает на Всероссийском форуме Вместе победим - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева выступает на Всероссийском форуме "Вместе победим"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Очередь на протезирование была ликвидирована, все, кому положено протезирование в результате ампутации, получают услугу вовремя, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
Форум ветеранов "Вместе победим" прошел в Москве в среду. В рамках форума состоялось подписание трех соглашений фонда "Защитники Отечества" с АСИ, МЧС России и Музеем Победы. Цивилева рассказала журналистам об успехах в области протезирования и о системе реабилитации для ветеранов СВО, которая развивается в России.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Целая "армия поддержки" помогает ветеранам СВО возвращаться в мирную жизнь
Вчера, 12:19
"У нас полностью ликвидирована очередь на протезирование, то есть все, кому положено протезирование в результате ампутации, получают услугу вовремя. Есть определенный срок, он приблизительно равняется 2,5-3 месяца, но это необходимость, норма, когда должна сформироваться культя", - сказала она.
Цивилева добавила, что ветеранам СВО также оказывается психологическая помощь.
"Психологическая помощь - важное очень направление. Сейчас психологическая помощь у нас распространена, работают психологи медицинские в наших филиалах фонда "Защитники Отечества", но и также все социальные координаторы прошли психологическую подготовку. Жены, мамы, сами ветераны, пройдя психологическую подготовку, становятся психологами", - подчеркнула она.
Секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев во время встречи с бойцами в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Единая Россия" и фонд ветеранов передали оружие бойцам СВО
8 декабря, 16:03
 
Надежные людиОбществоРоссияМоскваАнна ЦивилеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Музей Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала