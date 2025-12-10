Очередь на протезирование была ликвидирована, заявили в МО РФ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Очередь на протезирование была ликвидирована, все, кому положено протезирование в результате ампутации, получают услугу вовремя, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Форум ветеранов "Вместе победим" прошел в Москве в среду. В рамках форума состоялось подписание трех соглашений фонда "Защитники Отечества" с АСИ, МЧС России и Музеем Победы. Цивилева рассказала журналистам об успехах в области протезирования и о системе реабилитации для ветеранов СВО, которая развивается в России.

"У нас полностью ликвидирована очередь на протезирование, то есть все, кому положено протезирование в результате ампутации, получают услугу вовремя. Есть определенный срок, он приблизительно равняется 2,5-3 месяца, но это необходимость, норма, когда должна сформироваться культя", - сказала она.

Цивилева добавила, что ветеранам СВО также оказывается психологическая помощь.