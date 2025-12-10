В налоговой службе Украины проводят обыски, пишут СМИ

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном аппарате и областных управлениях налоговой службы страны, они могут быть связаны с делом о коррупции в энергетике, сообщило в среду украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.