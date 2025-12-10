В налоговой службе Украины проводят обыски, пишут СМИ

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном аппарате и областных управлениях налоговой службы страны, они могут быть связаны с делом о коррупции в энергетике, сообщило в среду украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.
"Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в центральном аппарате государственной налоговой службы (ГНС – ред.) Украины, а также в ряде областных управлений ГНС... Причина обысков пока неизвестна. Но есть предположение, что они могут быть связаны с делом о масштабной коррупции в энергетике", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды".
По информации издания, обыски, в частности, проводятся в управлениях налоговых служб Хмельницкой, Николаевской и Львовской областей.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
