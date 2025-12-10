https://ria.ru/20251210/obstrel-2060991520.html
Украинские войска за сутки два раза обстреляли территорию ДНР
2025-12-10T02:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика
ВСУ за сутки два раза обстреляли территорию ДНР, пострадал один человек