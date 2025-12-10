РКК выделил более миллиарда рублей на помощь пострадавшим в "Крокусе"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) выделил более 1,5 миллиарда рублей на поддержку пострадавшим в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", сообщил председатель РКК Павел Савчук.
"Ключевым моментом для нас стала долгосрочная благотворительная программа помощи пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холл" - как по масштабу мер поддержки, так и по количеству людей и организаций, вовлеченных в сбор и помощь людям. В этой программе Российский Красный Крест выступает оператором, а управление средствами осуществляет специальная комиссия, которая создана нами, в которую входят и представители пострадавших, и федеральные, региональные органы власти, и представители общественности. На сегодняшний день долгосрочные меры поддержки получают более 600 семей, а общая сумма реализованных мер составила более 1,5 миллиарда рублей", - сказал Савчук на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что вся работа комиссии абсолютно прозрачна - решения и регулярные отчеты публикуются на сайте РКК после каждого заседания раз в два месяца. Кроме того, Савчук сообщил, что в январе 2026 года Российский Красный Крест планирует провести первый промежуточный аудит программы благотворительной помощи пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холл", что создаст собственный стандарт прозрачности, открытости и честности при реализации пожертвований и благотворительных программ.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.