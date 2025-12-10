МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается с помощью изменения позиции по выборам на Украине получить гарантии безопасности от США после заявлений американского лидера Дональда Трампа о неизбежности победы России, пишет Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается с помощью изменения позиции по выборам на Украине получить гарантии безопасности от США после заявлений американского лидера Дональда Трампа о неизбежности победы России, пишет The New York Times

"Изменение подхода Зеленского похоже на переговорную тактику, направленную на получение гарантий безопасности от Соединенных Штатов, после комментариев президента Трампа о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна", — говорится в материале.

В издании напомнили, что высказывания Зеленского о выборах прозвучали на фоне хаоса в его правительстве, в то время как его окружение вовлечено в коррупционный скандал, а также на фоне успехов России в зоне СВО.

Во вторник Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Как ранее сегодня писала газета Financial Times, представители Трампа дали Зеленскому несколько дней для ответа на предложенную мирную сделку, согласно которой Украина должна признать потерю территорий. Тот, в свою очередь, якобы попросил дать время на консультации с европейскими лидерами, чтобы возможное решение не привело к "расколу единства". При этом глава Белого дома рассчитывает на достижение соглашения по урегулированию до 25 декабря.