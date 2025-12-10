Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский после жестких заявлений Трампа
09:13 10.12.2025 (обновлено: 09:14 10.12.2025)
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский после жестких заявлений Трампа
Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается с помощью изменения позиции по выборам на Украине получить гарантии безопасности от США после заявлений... РИА Новости, 10.12.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский после жестких заявлений Трампа

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается с помощью изменения позиции по выборам на Украине получить гарантии безопасности от США после заявлений американского лидера Дональда Трампа о неизбежности победы России, пишет The New York Times.
"Изменение подхода Зеленского похоже на переговорную тактику, направленную на получение гарантий безопасности от Соединенных Штатов, после комментариев президента Трампа о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна", — говорится в материале.
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Новое заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
08:49
В издании напомнили, что высказывания Зеленского о выборах прозвучали на фоне хаоса в его правительстве, в то время как его окружение вовлечено в коррупционный скандал, а также на фоне успехов России в зоне СВО.
Во вторник Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и Кир Стармер после встречи в Лондоне, Великобритания. 8 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Дали порошка": в США высмеяли Зеленского после поездки в Лондон
06:33
Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Как ранее сегодня писала газета Financial Times, представители Трампа дали Зеленскому несколько дней для ответа на предложенную мирную сделку, согласно которой Украина должна признать потерю территорий. Тот, в свою очередь, якобы попросил дать время на консультации с европейскими лидерами, чтобы возможное решение не привело к "расколу единства". При этом глава Белого дома рассчитывает на достижение соглашения по урегулированию до 25 декабря.
Папа Римский Лев XIV и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Странная ситуация": в Киеве высказались о конфузе Зеленского в Ватикане
05:01
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
