Посол России в Осло раскритиковал Нобелевскую премию мира

Корчунов: премия мира теперь ассоциируется с вмешательством во внутренние дела
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Нобелевская премия мира все больше ассоциируется с вмешательством во внутренние дела других государств, сказал РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в свете передачи премии дочери венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо.
Ранее дочь политика от лица своей матери получила в Осло награду. Как сообщал Норвежский Нобелевский институт, Мачадо приедет в Осло, но принять участие в церемонии вручения премии не сможет.
"Нобелевская премия мира на современном этапе используется в качестве инструмента гибридного воздействия на "неугодные власти" и все больше ассоциируется с вмешательством во внутренние дела других государств", - сказал агентству посол РФ в Норвегии.
Он подчеркнул, что принимающие решение о присуждении премии не могут не разделять ответственности за последствия дальнейшего развития ситуации как в Венесуэле, так и вокруг нее.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.