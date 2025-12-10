Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Осло раскритиковал Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 10.12.2025 (обновлено: 17:07 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/novregiya-2061173070.html
Посол России в Осло раскритиковал Нобелевскую премию мира
Посол России в Осло раскритиковал Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 10.12.2025
Посол России в Осло раскритиковал Нобелевскую премию мира
Нобелевская премия мира все больше ассоциируется с вмешательством во внутренние дела других государств, сказал РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:53:00+03:00
2025-12-10T17:07:00+03:00
россия
осло
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_3473e3e488efd2e51b3437ab6e01cd5d.jpg
https://ria.ru/20251203/venesuela-2059219436.html
https://ria.ru/20251014/venesuela-2048095005.html
россия
осло
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025819732_85:0:1120:776_1920x0_80_0_0_80fe4370aaba97cf4f89f08e61e013c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, осло, норвегия
Россия, Осло, Норвегия
Посол России в Осло раскритиковал Нобелевскую премию мира

Корчунов: премия мира теперь ассоциируется с вмешательством во внутренние дела

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Нобелевская премия мира все больше ассоциируется с вмешательством во внутренние дела других государств, сказал РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в свете передачи премии дочери венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо.
Ранее дочь политика от лица своей матери получила в Осло награду. Как сообщал Норвежский Нобелевский институт, Мачадо приедет в Осло, но принять участие в церемонии вручения премии не сможет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму"
3 декабря, 08:00
"Нобелевская премия мира на современном этапе используется в качестве инструмента гибридного воздействия на "неугодные власти" и все больше ассоциируется с вмешательством во внутренние дела других государств", - сказал агентству посол РФ в Норвегии.
Он подчеркнул, что принимающие решение о присуждении премии не могут не разделять ответственности за последствия дальнейшего развития ситуации как в Венесуэле, так и вокруг нее.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Мадуро сделал резкое заявление про Мачадо
14 октября, 05:39
 
РоссияОслоНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала