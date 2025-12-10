Новогодний маникюр 2026: цвета и идеи дизайна для года Огненной Лошади

МОСКВА — РИА Новости. 2026-й пройдет под знаком Красной Огненной Лошади – яркого, темпераментного и независимого символа. Главный девиз сезона – естественность с характером. В центре внимания – теплые, живые цвета, текучие текстуры, продуманный дизайн ногтей без излишнего "крэйзи-декора". Какой маникюр стоит выбирать в 2026 году – читайте в материале РИА Новости.

Цвета маникюра на новый год 2026

Палитра новогоднего маникюра в этом сезоне строится вокруг трех опор:

стихия огня (красный, оранжевый, медь, золото);

земля и природа (терракота, шоколад, карамель, теплая зелень);

сложные "ювелирные" оттенки, вдохновленные камнями и металлами.

Институт цвета Pantone в отчетах для сезона осень–зима 2025/26 упоминает сразу несколько тонов, которые отлично ложатся в концепцию новогоднего маникюра: сложные зелено-золотистые, ягодные, шоколадные и глубокие синие оттенки. Это подтверждает общий тренд: даже когда цвет яркий, он остается благородным и "носибельным", а не кричащим.

В маникюре на Новый год 2026 актуальны как однотонный дизайн, так и сочетания 2-3 оттенков в градиенте, френче или геометрии. Главное – теплая база и ощущение "живого" цвета на ногтях.

© iStock.com / zamrznutitonovi Нанесение лака на ногти © iStock.com / zamrznutitonovi Нанесение лака на ногти

Благоприятные цвета Огненной Лошади

Каждый знак восточного календаря имеет свои "любимые" оттенки, и Огненная Лошадь – не исключение. Она не любит серость и безликую пастель, но с удовольствием поддерживает цвета, связанные с солнцем, пламенем и теплой землей.

Идеальный выбор палитры для новогоднего маникюра 2026 года:

Красный. Главный цвет года: от классического алого до рубинового, томатного и бордового. Такой лак выбирают те, кто не ждет перемен, а создает их сам. Красный дизайн – один из самых популярных вариантов для встречи праздника.

Золотой и шампанское. Цвет благополучия и успеха. Хорош и в формате втирки, и в виде тонких линий, и в "жидком" металлике.

Бронзовый и медный. Теплый металлик, который выглядит стильно и современно, особенно в сочетании с терракотой и шоколадом.

Оранжевый и коралловый. Солнечные, бодрые оттенки, напоминающие закат. Станут акцентом в огненном френче или кошачьем глазе.

Терракотовый, карамельный, шоколадный. Природные, уютные цвета для зимний маникюра с характером. В матовом исполнении смотрятся особенно эффектно.

Сложные нюдовые базы. Теплый молочный, бежево-карамельный, "горячий шоколад" – отличная основа для золотых акцентов, shimmer-полосок и мягкой втирки.

Цвета, которых стоит избегать

Если вы хотите не только попасть в тренд, но и "подружиться" с символом года, от некоторых оттенков лучше отказаться или использовать их очень аккуратно:

холодный серый – ассоциируется с усталостью и отсутствием эмоций;

чисто черный без акцентов – слишком тяжелый, особенно в матовом варианте;

холодный серебристый металлик в чистом виде конфликтует с огненной стихией, лучше выбирать бронзу и золото;

ледяной белый и светло-голубой без теплых деталей добавляют "мороза", но не огня;

слишком бледные, "размытые" пастельные оттенки без блеска и декора.

Цветовая палитра новогоднего маникюра

Группа оттенков Примеры цветов Впечатление и образ Огненные Алый, коралловый, бордовый Движение, страсть, энергия Теплый металлик Золото, шампань, бронза, медь Роскошь, праздник, "ювелирный" эффект Природная гамма Терракота, шоколад, карамель Уют, стабильность, внутренний комфорт Сложные оттенки Сливовый Глубина, благородство, модный акцент Теплый нюд Молочный, бежево-карамельный, карамель База для сияния, универсальный вариант

Модные техники и эффекты новогоднего маникюра

В 2026-м важен не только цвет, но и фактура. Текстура, объем, игра света – все это делает даже простой вариант более стильным и "дорогим". Среди основных трендов – кошачий глаз, liquid chrome, втирка, jelly-эффект, обновленный френч и сочетание матового и глянцевого покрытий.

Кошачий глаз (магнитное сияние огня)

Кошачий глаз остается хитом холодного сезона и идеально подходит для маникюра на Новый год 2026.

Лучшие оттенки для этой техники:

красный, винный, рубиновый;

шоколадный и ореховый;

глубокий изумрудный и морской синий.

Магнитный лак создает металлический "блик", который будто движется при каждом жесте – настоящий огненный акцент. Это красивый и при этом простой в носке вариант: однотонный дизайн, но с эффектом "присутствия".

© Getty Images / kobrin_photo Кошачий глаз © Getty Images / kobrin_photo Кошачий глаз. Архивное фото

Liquid chrome (эффект расплавленного золота)

Одна из главных новинок сезона – liquid chrome, или эффект расплавленного металла. Это может быть:

золотая или розово-золотая "полоса" на нюдовой базе;

латунные "потеки" по краю ногтя;

акцентный "металлический" ноготь в компании более спокойных соседей.

Такой дизайн особенно актуальный в новогоднюю ночь: лаконичный, но очень праздничный. Он хорошо смотрится и на короткий квадратный ноготь, и на миндаль средней длины.

© Getty Images / DevMarya Liquid chrome © Getty Images / DevMarya Liquid chrome

Втирка (зеркальное и металлическое покрытие)

Втирка – легкий способ добавить празднику блеска. Для года Лошади лучше выбирать теплые варианты:

бронза, шампань, мягкое золото;

перламутровая и жемчужная втирка поверх молочной базы;

комбинирование втирки с френчем или геометрическими линиями.

Втирка подходит тем, кто хочет сделать модный, но достаточно простой дизайн, который несложно повторить дома.

© Getty Images / Xsandra Втирка © Getty Images / Xsandra Втирка

Jelly-эффект (бархатная полупрозрачность)

Jelly-ногти – полупрозрачные, "стеклянные", напоминающие карамель или мед.

Для новогоднего маникюра 2026 подойдут:

карамельные и медовые тона;

ягодные оттенки;

теплые персиково-оранжевые.

Это нежный, но заметный дизайн: выглядит как новогодняя сладость, особенно если добавить немного шиммера или микрожемчуга.

© Getty Images / Ramy Saad Jelly-эффект © Getty Images / Ramy Saad Jelly-эффект

Огненный френч (новая классика)

Френч по-прежнему в тренде, но в обновленном виде. Вместо классической белой улыбки – огненные, теплые линии:

красный, оранжевый, медный френч;

золотая или бронзовая полоска на молочной базе;

диагональный, двойной, асимметричный френч.

Такой дизайн подходит под любую форму: и под короткий мягкий квадрат, и под длинный миндаль, и под нарощенный "балерину".

© Getty Images / Ramy Saad Френч © Getty Images / Ramy Saad Френч

Абстрактная геометрия (языки пламени)

Микротренд 2026 года – плавные линии, размытые формы и "текучие" узоры. На ногтях это выглядит как:

языки пламени в красно-оранжевой гамме;

абстрактные золотые линии поверх шоколадной или карамельной базы;

мягкая геометрия без жестких углов.

Такой рисунок подчеркивает движение и идеально соответствует характеру Огненной Лошади.

© Getty Images / SergejsKatkovskis Абстрактная геометрия © Getty Images / SergejsKatkovskis Абстрактная геометрия

Градиент и омбре (плавные переходы цвета)

Градиент – универсальный и очень модный вариант новогоднего маникюра:

от красного к золотому;

от терракотового к карамельному;

от теплого коричневого к оттенку "горячий шоколад".

Омбре хорошо смотрится на длинный и средней длины ногтях, особенно в форме миндаль, подчеркивая плавный силуэт.

© Getty Images / Natkinzu Градиент © Getty Images / Natkinzu Градиент

Популярные идеи новогоднего маникюра

Теперь – конкретные идеи по длине и форме. Это поможет быстрее выбирать дизайн, который будет и стильный, и удобный.

Для коротких ногтей

Короткий маникюр – практичный и очень модный вариант, особенно в форме квадрат или мягкий квадратный силуэт.

Идеи:

Красный кошачий глаз. Насыщенный красный или ягодный оттенок с магнитным бликом – простое, но мощное решение.

Орехово-золотой дизайн. Теплая ореховая база плюс золотой шиммер или фольга. Хороший вариант для тех, кто хочет легкий, но праздничный маникюр.

Мини-френч с блестками. Тонкая металлическая полоска по краю ногтя поверх нюдовой базы.

Однотонный шоколадный или карамельный лак. Добавьте один акцентный ноготь с втиркой – и простой дизайн превращается в стильный.

Короткий ноготь легче делать самостоятельно: меньше риска смазать рисунок или сломать покрытие в первые дни после НГ.

© iStock.com / Ridofranz Маникюр © iStock.com / Ridofranz Маникюр. Архивное фото

Для средней длины ногтей

Средняя длина – золотая середина между практичностью и выразительностью.

Подходящие идеи:

"Шоколадная замша". Коричневый оттенок с бархатным матовым топом и тонкими золотыми акцентами.

Уютная "шотландка". Клетка на одном-двух ногтях (красная, зеленая, темно-синяя), остальные ногти – однотонные.

Красно-золотой микс. Красная база и золотой френч, диагональные линии или мягкий градиент.

Микс матового и глянца. Например, матовый кофейный фон и глянцевые геометрические линии или капли.

На средней длине отлично смотрятся и модные "картинки" в виде мягкой геометрии, и аккуратный рисунок пламени.

© Depositphotos.com / AllaSerebrina Маникюр © Depositphotos.com / AllaSerebrina Маникюр

Для длинных ногтей

Длинный или нарощенный маникюр дает максимум пространства для творчества и трендовых решений.

Идеи:

"Шоколадная глазурь". Глубокий шоколадный оттенок с легким жемчужным переливом, напоминающим глазурь.

Карамельные jelly-ногти. Полупрозрачный карамельный или медовый jelly-эффект – яркий, но при этом нежный вариант.

Микс красного и золота. Омбре, асимметричный френч, абстрактные золотые линии по красной базе.

Яркая геометрия с золотом. Плавные абстрактные линии в теплой гамме, дополненные фольгой или металлическими штрихами.

На длинный миндаль или форму "балерина" особенно красиво ложатся плавные градиенты, текучие узоры и огненный френч.

Форма ногтей и подходящий дизайн на Новый год

Форма ногтей Лучший дизайн на Новый год 2026 Почему это работает Короткий квадрат Красный кошачий глаз, орехово-золотой, мини-френч Практично, выглядит аккуратно и модно Мягкий квадрат Однотонный шоколад, матовый + глянец, геометрия Стильный минимализм, легкий в уходе Миндаль Градиент, jelly-эффект, огненный френч, абстракция Плавный силуэт подчеркивает линию дизайна Длинный овал Шоколадная глазурь, карамельные jelly, мраморные разводы Элегантно, красиво смотрится на фото Нарощенный "балерина" / острый Liquid chrome, сложная геометрия, яркая абстракция Для смелых образов и экспериментов

Использование декоративных элементов

Декор – то, что превращает даже самый простой вариант в праздничный. Главное – не перегружать: Огненная Лошадь любит характер, а не показной гламур.

Стразы и камни

Стразы и камушки остаются актуальными, но в более деликатном формате:

1-2 ногтя с акцентом;

тонкая линия из крошечных страз по лунке;

одиночный крупный страз как центр рисунка снежинки или звезды.

Так можно сделать красивый, но все еще сдержанный дизайн без ощущения "новогодней елки на ногтях".

© Getty Images / hoyaboy Стразы © Getty Images / hoyaboy Стразы

Блестки и глиттер

Блестка – классика зимний темы. В тренде:

прозрачная база с легкой мерцающей дымкой;

градиент блесток от кончика ногтя к середине;

сочетание матового фона и блестящей "улыбки" во френче.

Глиттер позволяет освежить даже однотонный лак и превратить повседневный дизайн в праздничный.

Микрожемчуг

Микрожемчуг – идеальный декор для нежный и элегантный новогодний маникюр:

аккуратные дорожки по центру ногтя;

акцент на одном пальце;

дополнение к молочному или карамельному френчу.

Он хорошо сочетается с jelly-эффектом и мягкой втиркой.

© Getty Images / Olesya Eroshenko Микрожемчуг © Getty Images / Olesya Eroshenko Микрожемчуг

Фольга

Фольга создаёт эффект "рваного" металла или золотистых прожилок:

хаотичные отпечатки фольги на шоколадной или терракотовой базе;

тонкие золотые линии поверх мраморных разводов;

акцентный "металлический" ноготь в сочетании с однотонными.

Новогодние мотивы

Классические новогодние рисунки по-прежнему актуальны, но в более минималистичном варианте:

снежинки, звезды, елочные игрушки;

палочки-леденцы, подарки, гирлянды;

часы, фонарики, мягкие "ледяные" узоры.

Чаще всего рисунок делают только на 1-3 ногтях, так дизайн остается стильным, а не превращается в детскую картинку. Хорошо работает комбинация: несколько однотонных ногтей, один – с рисунком, другой – с блестками или стразами.

Сочетание маникюра с новогодним образом

Чтобы новогодний маникюр выглядел гармонично, важно учитывать:

Цвет наряда. К красному платью подойдет молочный френч с золотыми акцентами или спокойный нюд с легким шиммером. К черному можно смело делать яркий огненный дизайн с красным и золотым. К пастельным нарядам лучше выбрать мягкий нюд с блестками.

К красному платью подойдет молочный френч с золотыми акцентами или спокойный нюд с легким шиммером. К черному можно смело делать яркий огненный дизайн с красным и золотым. К пастельным нарядам лучше выбрать мягкий нюд с блестками. Украшения. Если в образе много золота, металлики поддержат его.Если преобладает серебро, можно добавить платиновые акценты.

Если в образе много золота, металлики поддержат его.Если преобладает серебро, можно добавить платиновые акценты. Общий стиль. Для лаконичного костюма подойдет более строгий геометричный дизайн. Для воздушного платья – легкий, нежный маникюр с мягким блеском и минимальным рисунком.

Совет профессионального мастера

Ирина Миллер, чемпион и мастер международного уровня, спикер и эксперт в индустрии ногтевого сервиса, член профессионального сообщества мастеров нейл-арта:

"К концу декабря у клиенток усиливается интерес к новогоднему маникюру, и в работе отмечается повторяющаяся группа запросов. Чаще всего выбираются решения, которые выглядят празднично, но остаются удобными в носке на протяжении всех праздников.

Одним из наиболее частых выборов остается красное покрытие. Этот оттенок стабильно запрашивается в декабре благодаря яркости и универсальности. Часто выбирается и более глубокий красный тон – винный или бордовый.

Высоким остается интерес к блестящим вариантам. Делается покрытие с глиттером, шиммером или крупными блестками, а также варианты с акцентом на один ноготь. Такие решения подчеркивают праздничную атмосферу, поэтому к ним часто обращаются в конце года.

Металлик тоже сохраняет популярность. Делается серебристое или золотистое покрытие полностью либо металлизированный акцент на нескольких ногтях. Этот вариант подходит тем, кто хочет выразительный, но лаконичный дизайн без рисунков.

Запрашиваются и новогодние элементы дизайна. Наиболее востребованы минималистичные рисунки — снежинки, звезды, елочные игрушки. Чаще всего они выполняются на нюдовой базе тонкими белыми или серебристыми линиями. Такой дизайн остается аккуратным, но при этом создает праздничное настроение.

Также регулярно выбираются нюдовые покрытия с небольшим акцентом. Это может быть блеск на одном–двух ногтях, тонкие линии, мелкие элементы с сиянием. Такой вариант подходит тем, кто предпочитает спокойный образ, но хочет добавить новогоднюю деталь.

Среди плотных насыщенных оттенков спросом пользуются темно-зеленый, синий и сливовый цвета. Делается как однотонное покрытие, так и дополнение в виде блестящих элементов.