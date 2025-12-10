Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин: надо усилить подготовку строителей - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
14:50 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/novgorod-2061126621.html
Спикер нижегородского парламента Люлин: надо усилить подготовку строителей
Спикер нижегородского парламента Люлин: надо усилить подготовку строителей - РИА Новости, 10.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: надо усилить подготовку строителей
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал консолидировать усилия власти, образовательных организаций и бизнеса для... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:50:00+03:00
2025-12-10T14:50:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
михаил иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908410649_0:92:1024:668_1920x0_80_0_0_b992fce50d01a3eb638a08a78622c8ae.jpg
https://ria.ru/20251205/lyulin-2060173800.html
https://ria.ru/20251127/trener-2058173624.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908410649_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_bb94fb6750ad2b6ae417c3e9ee5b3198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , михаил иванов
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Михаил Иванов
Спикер нижегородского парламента Люлин: надо усилить подготовку строителей

В Нижнем Новгороде обсудили подготовку специалистов для стройотрасли

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал консолидировать усилия власти, образовательных организаций и бизнеса для подготовки строительных кадров, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Подготовку специалистов для строительной отрасли обсудили на заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям регионального парламента.
Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал снять барьеры для туризма
5 декабря, 17:48
"Кадровое обеспечение строительной сферы напрямую влияет на реализацию стратегических проектов региона. Дефицит квалифицированных специалистов в строительстве сегодня – один из ключевых вызовов для отрасли. Нам необходима консолидированная работа всех участников процесса – власти, образовательных учреждений и бизнеса. Только так мы сможем обеспечить строительный комплекс региона компетентными специалистами и выполнить задачи, поставленные на федеральном и региональном уровнях", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по градостроительству и архитектуре, президент Союза нижегородских строителей Михаил Иванов рассказал о реализуемых инициативах.
"Работа ведется на всех уровнях – от открытия строительных классов в школах до создания современных мастерских в колледжах. Уже сейчас в профклассах обучается 72 человека, и мы видим, как растет интерес молодежи к профессии. В базовом секторе при Нижегородском индустриальном колледже сегодня обучается более 160 студентов. Мы также активно интегрируем в образовательный процесс современные цифровые решения, такие как отечественная платформа "Роадмап", чтобы выпускники приходили на производства уже с актуальными практическими навыками", – приводятся в сообщении слова Иванова.
Он также рассказал, что в регионе проводится переквалификация и трудоустройство ветеранов СВО в строительной отрасли, отметив, что нижегородскую успешную практику переподготовки и приема таких специалистов необходимо тиражировать в масштабе страны.
Ректор Нижегородского архитектурно-строительного университета Дмитрий Щеголев сообщил, что вуз активно адаптирует учебные программы под запросы работодателей и долгосрочные планы развития Нижегородской области. Приоритет университета – подготовка выпускников, уверенно работающих с современными цифровыми инструментами, обладающими проектной культурой и готовых браться за любые масштабные проекты.
Председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что на заседании рассмотрели всю вертикаль подготовки специалистов.
"Уже сегодня делается многое – от ранней профориентации в школах и качественного среднего профессионального образования до современного подхода в высшей школе, готовящей инженеров и архитекторов будущего. Такой многоуровневый подход позволит в перспективе не просто закрывать текущие вакансии, а сформировать устойчивый кадровый резерв для реализации масштабных планов развития Нижегородской области", - подчеркнул Суханов. Он добавил, что в следующем году планируется провести на эту тему "Правительственный час" на заседании законодательного собрания.
Новым главным тренером Химика станет Андрей Блажко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин представил нового тренера ФК "Химик"
27 ноября, 19:03
 
Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Михаил Иванов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала