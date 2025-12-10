Спикер нижегородского парламента Люлин: надо усилить подготовку строителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал консолидировать усилия власти, образовательных организаций и бизнеса для подготовки строительных кадров, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Подготовку специалистов для строительной отрасли обсудили на заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям регионального парламента.

"Кадровое обеспечение строительной сферы напрямую влияет на реализацию стратегических проектов региона. Дефицит квалифицированных специалистов в строительстве сегодня – один из ключевых вызовов для отрасли. Нам необходима консолидированная работа всех участников процесса – власти, образовательных учреждений и бизнеса. Только так мы сможем обеспечить строительный комплекс региона компетентными специалистами и выполнить задачи, поставленные на федеральном и региональном уровнях", – цитирует пресс-служба слова Люлина.

Председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по градостроительству и архитектуре, президент Союза нижегородских строителей Михаил Иванов рассказал о реализуемых инициативах.

"Работа ведется на всех уровнях – от открытия строительных классов в школах до создания современных мастерских в колледжах. Уже сейчас в профклассах обучается 72 человека, и мы видим, как растет интерес молодежи к профессии. В базовом секторе при Нижегородском индустриальном колледже сегодня обучается более 160 студентов. Мы также активно интегрируем в образовательный процесс современные цифровые решения, такие как отечественная платформа "Роадмап", чтобы выпускники приходили на производства уже с актуальными практическими навыками", – приводятся в сообщении слова Иванова.

Он также рассказал, что в регионе проводится переквалификация и трудоустройство ветеранов СВО в строительной отрасли, отметив, что нижегородскую успешную практику переподготовки и приема таких специалистов необходимо тиражировать в масштабе страны.

Ректор Нижегородского архитектурно-строительного университета Дмитрий Щеголев сообщил, что вуз активно адаптирует учебные программы под запросы работодателей и долгосрочные планы развития Нижегородской области. Приоритет университета – подготовка выпускников, уверенно работающих с современными цифровыми инструментами, обладающими проектной культурой и готовых браться за любые масштабные проекты.

Председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отметил, что на заседании рассмотрели всю вертикаль подготовки специалистов.