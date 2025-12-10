МИД Норвегии пожаловался на нехватку сотрудников со знанием русского языка

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МИД Норвегии опубликовал на своём сайте информацию о том, что ему требуется больше сотрудников со знанием русского языка и общества России, ведомство приглашает заинтересованных кандидатов с соответствующим опытом на онлайн-встречу.