МИД Норвегии пожаловался на нехватку сотрудников со знанием русского языка

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МИД Норвегии опубликовал на своём сайте информацию о том, что ему требуется больше сотрудников со знанием русского языка и общества России, ведомство приглашает заинтересованных кандидатов с соответствующим опытом на онлайн-встречу.
"Министерству иностранных дел требуется больше сотрудников со знанием России и русского языка... Для того, чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории. Также важны компетенции и знания о других странах Восточной Европы", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД.
Ведомство пригласило желающих кандидатов на онлайн-встречу 16 декабря с сотрудниками МИД Норвегии в Осло, Москве, Киеве и Вашингтоне, в ходе которой расскажет, "как знание России и русского языка может быть использовано в интересных и важных должностях во внешнеполитической службе Норвегии".
МИД Норвегии указал, что для потенциальных кандидатов, обладающих знаниями о других регионах, помимо России и Восточной Европы, будет организована отдельная встреча в другой день.