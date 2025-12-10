Рейтинг@Mail.ru
МИД Норвегии пожаловался на нехватку сотрудников со знанием русского языка - РИА Новости, 10.12.2025
02:41 10.12.2025
МИД Норвегии пожаловался на нехватку сотрудников со знанием русского языка
МИД Норвегии пожаловался на нехватку сотрудников со знанием русского языка
МИД Норвегии опубликовал на своём сайте информацию о том, что ему требуется больше сотрудников со знанием русского языка и общества России, ведомство приглашает РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T02:41:00+03:00
2025-12-10T02:41:00+03:00
в мире
норвегия
россия
осло
в мире, норвегия, россия, осло
В мире, Норвегия, Россия, Осло
Осло. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МИД Норвегии опубликовал на своём сайте информацию о том, что ему требуется больше сотрудников со знанием русского языка и общества России, ведомство приглашает заинтересованных кандидатов с соответствующим опытом на онлайн-встречу.
"Министерству иностранных дел требуется больше сотрудников со знанием России и русского языка... Для того, чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории. Также важны компетенции и знания о других странах Восточной Европы", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД.
Ведомство пригласило желающих кандидатов на онлайн-встречу 16 декабря с сотрудниками МИД Норвегии в Осло, Москве, Киеве и Вашингтоне, в ходе которой расскажет, "как знание России и русского языка может быть использовано в интересных и важных должностях во внешнеполитической службе Норвегии".
МИД Норвегии указал, что для потенциальных кандидатов, обладающих знаниями о других регионах, помимо России и Восточной Европы, будет организована отдельная встреча в другой день.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол России рассказал о реакции Норвегии на идею конфискации активов
6 декабря, 12:47
 
