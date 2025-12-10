Рейтинг@Mail.ru
Грицюка признали второй звездой дня в НХЛ
Хоккей
 
10.12.2025
Грицюка признали второй звездой дня в НХЛ
Грицюка признали второй звездой дня в НХЛ
Грицюка признали второй звездой дня в НХЛ
Нападающий "Нью-Джерси Девилз" россиянин Арсений Грицюк признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
спорт, арсений грицюк, бо хорват, тейдж томпсон, нью-джерси девилз, оттава сенаторз, вегас голден найтс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Арсений Грицюк, Бо Хорват, Тейдж Томпсон, Нью-Джерси Девилз, Оттава Сенаторз, Вегас Голден Найтс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Грицюка признали второй звездой дня в НХЛ

Форвард "Нью-Джерси" Грицюк признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк
Российский нападающий Нью-Джерси Девилз Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк
Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нападающий "Нью-Джерси Девилз" россиянин Арсений Грицюк признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В ночь на среду по московскому времени "Нью-Джерси" одержал гостевую победу над "Оттавой Сенаторз" со счетом 4:3. Грицюк провел на льду 14 минут 33 секунды и за это время забросил шайбу и отдал две результативные передачи - в эпизодах с первым и последним голами своей команды. 24-летний россиянин впервые в карьере набрал три очка в одном матче НХЛ. Его признали первой звездой встречи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Оттава
3 : 4
Нью-Джерси
01:36 • Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачук, Джейк Сэндерсон)
12:59 • Тим Штюцле
(Брэди Ткачук, Дилан Козенс)
30:35 • Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Тим Штюцле)
05:09 • Шимон Немец
(Коннор Браун, Арсений Грицюк)
17:59 • Арсений Грицюк
(Коннор Браун, Коди Гласс)
24:21 • Пол Коттер
52:24 • Коди Гласс
(Арсений Грицюк, Коннор Браун)
Третьей звездой дня признан канадский нападающий "Нью-Йорк Айлендерз" Бо Хорват, забросивший две шайбы в домашней игре против "Вегас Голден Найтс". Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, а затем хозяева одержали победу в серии буллитов.
Первой звездой дня стал американский форвард "Баффало Сейбрз" Тейдж Томпсон, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в гостевом матче против "Эдмонтон Ойлерз" (4:3 ОТ).
Российский нападающий Вегас Голден Найтс Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Вегас" проиграл "Айлендерс" в НХЛ, несмотря на шайбы Барбашева и Дорофеева
ХоккейСпортАрсений ГрицюкБо ХорватТейдж ТомпсонНью-Джерси ДевилзОттава СенаторзВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
