Грицюка признали второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нападающий "Нью-Джерси Девилз" россиянин Арсений Грицюк признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В ночь на среду по московскому времени "Нью-Джерси" одержал гостевую победу над "Оттавой Сенаторз" со счетом 4:3. Грицюк провел на льду 14 минут 33 секунды и за это время забросил шайбу и отдал две результативные передачи - в эпизодах с первым и последним голами своей команды. 24-летний россиянин впервые в карьере набрал три очка в одном матче НХЛ. Его признали первой звездой встречи.
10 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
01:36 • Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачук, Джейк Сэндерсон)
12:59 • Тим Штюцле
30:35 • Дрейк Батерсон
05:09 • Шимон Немец
(Коннор Браун, Арсений Грицюк)
17:59 • Арсений Грицюк
24:21 • Пол Коттер
52:24 • Коди Гласс
(Арсений Грицюк, Коннор Браун)
Третьей звездой дня признан канадский нападающий "Нью-Йорк Айлендерз" Бо Хорват, забросивший две шайбы в домашней игре против "Вегас Голден Найтс". Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, а затем хозяева одержали победу в серии буллитов.
Первой звездой дня стал американский форвард "Баффало Сейбрз" Тейдж Томпсон, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в гостевом матче против "Эдмонтон Ойлерз" (4:3 ОТ).