Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Британо-нидерландская компания Shell подтвердила РИА Новости намерение распустить совместное предприятие (СП) с подвергшейся американским санкциям компанией "Роснефть" в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) при сохранении своей доли в нем.

Ранее, агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что британо-нидерландская компания рассчитывает получить в прямое владение свою долю в КТК путем выхода из СП.

В компании отметили, что СП не является операционным подразделением и не имеет сотрудников, а ее целью является создание структуры, которая обеспечивает участие обеих сторон в консорциуме.

Также там добавили, что Shell владеет долями в КТК еще через две собственные компании: BG Overseas Holding с долей в 2% и Oryx Caspian Pipeline с долей в 1,75%. Таким образом, владея 3,675% доли через СП с "Роснефтью", у Shell останется доля в 7,4%.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил совместному предприятию "Роснефти" и Shell совершать сделки со своей долей в КТК.

Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 96 тысяч сотрудников. По данным последней отчётности, чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала в годовом выражении снизилась на 9,6% – до 13,7 миллиарда долларов.