Рейтинг@Mail.ru
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 10.12.2025 (обновлено: 20:37 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/neft-2061225471.html
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли - РИА Новости, 10.12.2025
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли
Британо-нидерландская компания Shell подтвердила РИА Новости намерение распустить совместное предприятие (СП) с подвергшейся американским санкциям компанией... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T20:04:00+03:00
2025-12-10T20:37:00+03:00
экономика
роснефть
россия
владимир путин
shell
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017921212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7ac0c5c614eff8dcd41d85db707d814.jpg
https://ria.ru/20251210/es-2061179780.html
https://ria.ru/20251208/smi-2060665729.html
https://ria.ru/20251210/rossiya-2061091956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017921212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2803e79425230b885cca746fa29e5c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, роснефть, россия, владимир путин, shell
Экономика, Роснефть, Россия, Владимир Путин, Shell
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли

РИА Новости: Shell намеревается распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд "Роснефти"
Стенд Роснефти - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Стенд "Роснефти". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Британо-нидерландская компания Shell подтвердила РИА Новости намерение распустить совместное предприятие (СП) с подвергшейся американским санкциям компанией "Роснефть" в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) при сохранении своей доли в нем.
Ранее, агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что британо-нидерландская компания рассчитывает получить в прямое владение свою долю в КТК путем выхода из СП.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России
Вчера, 17:13
В компании отметили, что СП не является операционным подразделением и не имеет сотрудников, а ее целью является создание структуры, которая обеспечивает участие обеих сторон в консорциуме.
Также там добавили, что Shell владеет долями в КТК еще через две собственные компании: BG Overseas Holding с долей в 2% и Oryx Caspian Pipeline с долей в 1,75%. Таким образом, владея 3,675% доли через СП с "Роснефтью", у Shell останется доля в 7,4%.
Ранее президент России Владимир Путин разрешил совместному предприятию "Роснефти" и Shell совершать сделки со своей долей в КТК.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США поддержали планы Ирака по передаче доли "Лукойла", сообщил Bloomberg
8 декабря, 19:37
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 96 тысяч сотрудников. По данным последней отчётности, чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала в годовом выражении снизилась на 9,6% – до 13,7 миллиарда долларов.
Трубопровод КТК протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil и, наконец, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Закончатся в апреле". СМИ сообщили об отчаянном шаге ЕС против России
Вчера, 13:06
 
ЭкономикаРоснефтьРоссияВладимир ПутинShell
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала