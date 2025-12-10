https://ria.ru/20251210/neft-2061225471.html
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли - РИА Новости, 10.12.2025
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли
Британо-нидерландская компания Shell подтвердила РИА Новости намерение распустить совместное предприятие (СП) с подвергшейся американским санкциям компанией... РИА Новости, 10.12.2025
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли
РИА Новости: Shell намеревается распустить СП с "Роснефтью" без продажи доли
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Британо-нидерландская компания Shell подтвердила РИА Новости намерение распустить совместное предприятие (СП) с подвергшейся американским санкциям компанией "Роснефть" в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) при сохранении своей доли в нем.
Ранее, агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что британо-нидерландская компания рассчитывает получить в прямое владение свою долю в КТК путем выхода из СП.
В компании отметили, что СП не является операционным подразделением и не имеет сотрудников, а ее целью является создание структуры, которая обеспечивает участие обеих сторон в консорциуме.
Также там добавили, что Shell владеет долями в КТК еще через две собственные компании: BG Overseas Holding с долей в 2% и Oryx Caspian Pipeline с долей в 1,75%. Таким образом, владея 3,675% доли через СП с "Роснефтью", у Shell останется доля в 7,4%.
Ранее президент России Владимир Путин разрешил совместному предприятию "Роснефти" и Shell совершать сделки со своей долей в КТК.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 96 тысяч сотрудников. По данным последней отчётности, чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала в годовом выражении снизилась на 9,6% – до 13,7 миллиарда долларов.
Трубопровод КТК протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil и, наконец, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.