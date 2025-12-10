Мишустин анонсировал увеличение числа нацпроектов со следующего года

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Число национальных проектов России вырастет в 2026 году, помимо действующих будет запущен нацпроект "Биоэкономика", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Нацпроект "Биоэкономика" направлен на создание в России инфраструктуры для использования биологического сырья и на разработку уникальных технологий, востребованных в сельском хозяйстве, экологии и при создании лекарственных препаратов.