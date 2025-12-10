Рейтинг@Mail.ru
Мишустин анонсировал увеличение числа нацпроектов со следующего года - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 10.12.2025 (обновлено: 15:53 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/natsproekty-2061149786.html
Мишустин анонсировал увеличение числа нацпроектов со следующего года
Мишустин анонсировал увеличение числа нацпроектов со следующего года - РИА Новости, 10.12.2025
Мишустин анонсировал увеличение числа нацпроектов со следующего года
Число национальных проектов России вырастет в 2026 году, помимо действующих будет запущен нацпроект "Биоэкономика", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:38:00+03:00
2025-12-10T15:53:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
нацпроекты
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061153044_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_53b4c8631aaa8e11b4b7119a58ff29f9.jpg
https://ria.ru/20251208/mishustin-2060643365.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061153044_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_8a856dd599d1f822ad076028bc60e2f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, нацпроекты, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Нацпроекты, Правительство РФ
Мишустин анонсировал увеличение числа нацпроектов со следующего года

Мишустин заявил, что в 2026 году будет запущен новый нацпроект "Биоэкономика"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Число национальных проектов России вырастет в 2026 году, помимо действующих будет запущен нацпроект "Биоэкономика", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства на заседании кабмина в среду обсудил задачи на 2026 год, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«
"Со следующего года число национальных проектов вырастет, добавится еще "Биоэкономика", - сказал Мишустин.
Нацпроект "Биоэкономика" направлен на создание в России инфраструктуры для использования биологического сырья и на разработку уникальных технологий, востребованных в сельском хозяйстве, экологии и при создании лекарственных препаратов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мишустин рассказал о подготовке нового нацпроекта
8 декабря, 17:52
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинНацпроектыПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала