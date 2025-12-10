https://ria.ru/20251210/natsproekty-2061149786.html
Мишустин анонсировал увеличение числа нацпроектов со следующего года
Мишустин анонсировал увеличение числа нацпроектов со следующего года
Мишустин анонсировал увеличение числа нацпроектов со следующего года
Число национальных проектов России вырастет в 2026 году, помимо действующих будет запущен нацпроект "Биоэкономика", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2025
Мишустин анонсировал увеличение числа нацпроектов со следующего года
Мишустин заявил, что в 2026 году будет запущен новый нацпроект "Биоэкономика"