НАТО начала применять летающие радары для разведки у северных границ России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. НАТО начала применять "летающие радары" - самолеты дальнего радиолокационного обнаружения - для разведки вблизи границы России в Арктике, сообщил начальник пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий.

Конкуренция в Арктике растет, и коллективный Запад нацелен на установление режима международного управления в акватории Северного морского пути с выводом из-под российской юрисдикции, констатировал Корецкий, выступая на XV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова, чьим генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.