Рейтинг@Mail.ru
НАТО начала применять летающие радары для разведки у северных границ России - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 10.12.2025 (обновлено: 15:37 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/nato-2061144145.html
НАТО начала применять летающие радары для разведки у северных границ России
НАТО начала применять летающие радары для разведки у северных границ России - РИА Новости, 10.12.2025
НАТО начала применять летающие радары для разведки у северных границ России
НАТО начала применять "летающие радары" - самолеты дальнего радиолокационного обнаружения - для разведки вблизи границы России в Арктике, сообщил начальник... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:16:00+03:00
2025-12-10T15:37:00+03:00
нато
арктика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
баренцево море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149120/55/1491205529_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_e48b1465b388e8f585d67ebf12f59b68.jpg
https://ria.ru/20251210/shoygu-2061016101.html
арктика
россия
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149120/55/1491205529_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_3db51aba1865e68245639d3dd488b9db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, арктика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность, баренцево море
НАТО, Арктика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность, Баренцево море
НАТО начала применять летающие радары для разведки у северных границ России

НАТО начала использовать летающие радары для разведки у границы России в Арктике

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкПограничники
Пограничники - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. НАТО начала применять "летающие радары" - самолеты дальнего радиолокационного обнаружения - для разведки вблизи границы России в Арктике, сообщил начальник пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий.
Конкуренция в Арктике растет, и коллективный Запад нацелен на установление режима международного управления в акватории Северного морского пути с выводом из-под российской юрисдикции, констатировал Корецкий, выступая на XV международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова, чьим генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.
Корецкий добавил, что НАТО наращивает силовой потенциал в западном секторе Арктики, аргументируя это необходимостью военно-политического сдерживания России.
"Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли. С каждым годом наращивается применение авиационной разведки в непосредственной близости от государственной границы России. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО", - сказал Корецкий.
"Летающие радары" предназначены для дальнего обнаружения объектов противника.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время пресс-подхода по итогам визита в Ханой - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Шойгу предупредил о "зародышах НАТО" на Востоке
Вчера, 09:18
 
НАТОАрктикаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияБезопасностьБаренцево море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала