Политолог объяснил появление законопроекта о выходе США из НАТО
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Появление в конгрессе США законопроекта о выходе страны из НАТО может быть формой давления Вашингтона на Европу, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Офис американского конгрессмена-республиканца Томаса Масси ранее сообщил, что тот представил законопроект о выходе США
из НАТО
. Как гласит документ, членство в альянсе не соответствует интересам национальной безопасности страны и продолжает нести риск вовлечения США в войны за границей.
"Возможно, элиты в окружении президента Дональда Трампа
пытаются припугнуть Европу
. Мы знаем, что накануне была принята новая стратегия национальной безопасности, где критикуют европейских союзников США по НАТО и фактически намекают на то, что США не берут на себя ответственность за будущее Европы. В этом контексте очень органично смотрится появление такой инициативы - именно сигнал в адрес Европы", - полагает Дмитрий Родионов
.
Собеседник агентства указал, что этот сигнал может быть ответом на сопротивление европейских стран плану Трампа по урегулированию на Украине
, а также на попытки выстраивать торговые отношения с Китаем
за спиной у США.
"Но надо все же понимать, что от НАТО в США не откажутся ни при каких обстоятельствах. Это не только огромный рынок оружия: администрация Трампа и республиканская партия находятся под гораздо большим влиянием оружейного лобби, чем демократы. Если рассматривать вопрос геополитики, то НАТО - это инструмент политического контроля над Европой, от которого Штаты не откажутся, как бы они ни пытались лепить изоляционизм", - добавил эксперт.