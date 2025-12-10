Политолог объяснил появление законопроекта о выходе США из НАТО

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Появление в конгрессе США законопроекта о выходе страны из НАТО может быть формой давления Вашингтона на Европу, такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Но надо все же понимать, что от НАТО в США не откажутся ни при каких обстоятельствах. Это не только огромный рынок оружия: администрация Трампа и республиканская партия находятся под гораздо большим влиянием оружейного лобби, чем демократы. Если рассматривать вопрос геополитики, то НАТО - это инструмент политического контроля над Европой, от которого Штаты не откажутся, как бы они ни пытались лепить изоляционизм", - добавил эксперт.