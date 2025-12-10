https://ria.ru/20251210/naryshkin-2061166721.html
США требовали роспуска научно-технической разведки России, заявил Нарышкин
США требовали роспуска научно-технической разведки России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2025
США требовали роспуска научно-технической разведки России, заявил Нарышкин
США после распада СССР требовали распустить российскую научно-техническую разведку (НТР), рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:27:00+03:00
2025-12-10T16:27:00+03:00
2025-12-10T16:32:00+03:00
сша
ссср
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893083549_0:54:2640:1539_1920x0_80_0_0_5dc27033f9378470ec404ccccd82af03.jpg
https://ria.ru/20251210/naryshkin-2061020209.html
сша
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893083549_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_a20736ced979989d4a241ec1964800ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ссср, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, СССР, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
США требовали роспуска научно-технической разведки России, заявил Нарышкин
Нарышкин: США после распада СССР требовали роспуска научно-технической разведки