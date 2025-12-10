Рейтинг@Mail.ru
США требовали роспуска научно-технической разведки России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 10.12.2025 (обновлено: 16:32 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/naryshkin-2061166721.html
США требовали роспуска научно-технической разведки России, заявил Нарышкин
США требовали роспуска научно-технической разведки России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2025
США требовали роспуска научно-технической разведки России, заявил Нарышкин
США после распада СССР требовали распустить российскую научно-техническую разведку (НТР), рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:27:00+03:00
2025-12-10T16:32:00+03:00
сша
ссср
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893083549_0:54:2640:1539_1920x0_80_0_0_5dc27033f9378470ec404ccccd82af03.jpg
https://ria.ru/20251210/naryshkin-2061020209.html
сша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893083549_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_a20736ced979989d4a241ec1964800ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ссср, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, СССР, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
США требовали роспуска научно-технической разведки России, заявил Нарышкин

Нарышкин: США после распада СССР требовали роспуска научно-технической разведки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США после распада СССР требовали распустить российскую научно-техническую разведку (НТР), рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Несмотря на сложности переходного периода - а я напомню, что после распада Советского Союза одним из требований администрации США был ни много ни мало роспуск подразделений научно-технической и нелегальной разведок в спецслужбах Российской Федерации, - НТР удалось сохранить и кадровый потенциал, и оперативные возможности, и систему взаимодействия с потребителями добываемой информации. Сегодня это одно из ведущих направлений деятельности СВР России", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик", посвященной отмечавшемуся в октябре 100-летию российской научно-технической разведки.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников
Вчера, 09:43
 
СШАСССРСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала