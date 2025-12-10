https://ria.ru/20251210/naryshkin-2061020209.html
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников - РИА Новости, 10.12.2025
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников
Спецслужбы РФ действуют в рамках законодательства, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности прослушки... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T09:43:00+03:00
2025-12-10T09:43:00+03:00
2025-12-10T10:44:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
украина
сергей нарышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg
https://ria.ru/20251209/svr-2060764761.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_754f4ddc4ea9c87547ba9b7964f47ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, украина, сергей нарышкин
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Украина, Сергей Нарышкин
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников
Нарышкин заявил, что российские спецслужбы действуют в рамках своих полномочий