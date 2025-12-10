Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 10.12.2025 (обновлено: 10:44 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/naryshkin-2061020209.html
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников - РИА Новости, 10.12.2025
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников
Спецслужбы РФ действуют в рамках законодательства, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности прослушки... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T09:43:00+03:00
2025-12-10T10:44:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
украина
сергей нарышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg
https://ria.ru/20251209/svr-2060764761.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_754f4ddc4ea9c87547ba9b7964f47ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, украина, сергей нарышкин
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Украина, Сергей Нарышкин
Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушивать украинских чиновников

Нарышкин заявил, что российские спецслужбы действуют в рамках своих полномочий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спецслужбы РФ действуют в рамках законодательства, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности прослушки чиновников на Украине, и добавил, что тема деликатная.
Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил о якобы возможности прослушивать разговоры в России.
"Каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы, действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно-правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации. А в целом темы, которой вы коснулись, она достаточно деликатна", - сказал Нарышкин журналисту Life Александру Юнашеву.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СВР рассказала о связи польской посреднической фирмы и Ермака
Вчера, 11:25
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияУкраинаСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала