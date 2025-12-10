Арбитражный суд отказался вернуть Надеждину его автомобиль Toyota

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих судов, которые отказали признанному банкротом политику Борису Надеждину в исключении из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах с целью погашения долгов перед кредиторами, его автомобиля Toyota RAV4, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Надеждин, выдвигавший свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в 2024 году, попросил арбитражный суд Московской области, рассматривающий дело о его банкротстве, исключить машину 2016 года выпуска из конкурсной массы, ссылаясь на то, что является инвалидом второй группы и не может передвигаться на общественном транспорте.
Представители финансового управляющего Татьяны Мешковой и кредитора Росэнергобанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) против удовлетворения заявления Надеждина возражали.
Суд первой инстанции установил, что должник действительно имеет инвалидность второй группы, при этом не установлены ограничения на его передвижение. Как отмечалось в определении, "в материалы дела не представлены доказательства (документы), подтверждающие невозможность должника самостоятельного передвижения с использованием общественного транспорта".
Суд также принял во внимание, что в собственности супруги должника есть автомобиль Suzuki Grand Vitara. С первой инстанцией впоследствии согласился апелляционный суд.
Надеждин был признан банкротом в апреле по заявлению АСВ от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. В реестр требований кредиторов политика включены его неисполненные обязательства перед банком по кредиту в размере около 78 миллионов рублей, в том числе более 26 миллионов рублей основного долга. За время проведения процедуры банкротства заявлений от других кредиторов не поступало.
ЦИК в феврале 2024 года отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ, поскольку доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик оспаривал это решение в судах, но безуспешно.
