Арбитражный суд отказался вернуть Надеждину его автомобиль Toyota

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих судов, которые отказали признанному банкротом политику Борису Надеждину в исключении из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах с целью погашения долгов перед кредиторами, его автомобиля Toyota RAV4, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Надеждин , выдвигавший свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в 2024 году, попросил арбитражный суд Московской области , рассматривающий дело о его банкротстве, исключить машину 2016 года выпуска из конкурсной массы, ссылаясь на то, что является инвалидом второй группы и не может передвигаться на общественном транспорте.

Представители финансового управляющего Татьяны Мешковой и кредитора Росэнергобанка в лице Агентства по страхованию вкладов ( АСВ ) против удовлетворения заявления Надеждина возражали.

Суд первой инстанции установил, что должник действительно имеет инвалидность второй группы, при этом не установлены ограничения на его передвижение. Как отмечалось в определении, "в материалы дела не представлены доказательства (документы), подтверждающие невозможность должника самостоятельного передвижения с использованием общественного транспорта".

Суд также принял во внимание, что в собственности супруги должника есть автомобиль Suzuki Grand Vitara. С первой инстанцией впоследствии согласился апелляционный суд.

Надеждин был признан банкротом в апреле по заявлению АСВ от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка. В реестр требований кредиторов политика включены его неисполненные обязательства перед банком по кредиту в размере около 78 миллионов рублей, в том числе более 26 миллионов рублей основного долга. За время проведения процедуры банкротства заявлений от других кредиторов не поступало.