Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россиян могут перевести на удаленную работу в случае, если вспышка гонконгского гриппа приобретет серьезные масштабы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН

"Что касается "удаленки", у нас все могут ввести. Но я не уверен, что это оправданная мера. Если будет серьезная пандемия, такая мера возможна", — сказал он.

Врач также подчеркнул, что для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, вирус представляет более серьезную угрозу.

"Гонконгский грипп – это вирус, маркированный как A/H3N2, сейчас циркулируют "потомки" этого гриппа. У нас сегодня больше всего распространен как раз грипп A, он широко представлен", — заявил Мясников

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю в России зарегистрировали свыше 23,4 тысячи случаев гриппа, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм. По информации Роспотребнадзора, в России заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается.