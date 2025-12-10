Рейтинг@Mail.ru
Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 10.12.2025 (обновлено: 22:58 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/myasnikov-2061243987.html
Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса
Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса - РИА Новости, 10.12.2025
Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса
Россиян могут перевести на удаленную работу в случае, если вспышка гонконгского гриппа приобретет серьезные масштабы, рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T22:45:00+03:00
2025-12-10T22:58:00+03:00
здоровье - общество
россия
александр мясников (врач)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75408/40/754084050_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_9290ee6f965fbb3a55ec4415b9ce1e46.jpg
https://ria.ru/20251020/myasnikov-2049478604.html
https://ria.ru/20250917/myasnikov-2042444602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75408/40/754084050_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_0675775fb73b653dc0e86145acb5d3b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, александр мясников (врач), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Александр Мясников (врач), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса

Доктор Мясников: россиян могут перевести на удаленку из-за гонконгского гриппа

© Fotolia / nyulЛекарства, принимаемые во время гриппа
Лекарства, принимаемые во время гриппа - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Fotolia / nyul
Лекарства, принимаемые во время гриппа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россиян могут перевести на удаленную работу в случае, если вспышка гонконгского гриппа приобретет серьезные масштабы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН.
"Что касается "удаленки", у нас все могут ввести. Но я не уверен, что это оправданная мера. Если будет серьезная пандемия, такая мера возможна", — сказал он.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Мясников раскрыл серьезную опасность антибиотиков
20 октября, 22:31
Врач также подчеркнул, что для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, вирус представляет более серьезную угрозу.
"Гонконгский грипп – это вирус, маркированный как A/H3N2, сейчас циркулируют "потомки" этого гриппа. У нас сегодня больше всего распространен как раз грипп A, он широко представлен", — заявил Мясников.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю в России зарегистрировали свыше 23,4 тысячи случаев гриппа, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм. По информации Роспотребнадзора, в России заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается.
Ранее в октябре Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что респираторно-синцитиальный вирус, распространенный в России, представляет большую опасность для здоровья легких и зачастую приводит к госпитализации. Врач также подчеркнул, что с указанным вирусом пациенты чаще попадают в реанимацию. Кроме того, показатель смертности от этого заболевания составляет от 7% до 10%.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Мясников назвал самое опасное для жизни время суток
17 сентября, 12:34
 
Здоровье - ОбществоРоссияАлександр Мясников (врач)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала