Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса
Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса - РИА Новости, 10.12.2025
Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса
Россиян могут перевести на удаленную работу в случае, если вспышка гонконгского гриппа приобретет серьезные масштабы, рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Россиян могут перевести на удаленную работу в случае, если вспышка гонконгского гриппа приобретет серьезные масштабы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН
.
"Что касается "удаленки", у нас все могут ввести. Но я не уверен, что это оправданная мера. Если будет серьезная пандемия, такая мера возможна", — сказал он.
Врач также подчеркнул, что для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, вирус представляет более серьезную угрозу.
"Гонконгский грипп – это вирус, маркированный как A/H3N2, сейчас циркулируют "потомки" этого гриппа. У нас сегодня больше всего распространен как раз грипп A, он широко представлен", — заявил Мясников
.
Накануне в Роспотребнадзоре
сообщили, что за неделю в России
зарегистрировали свыше 23,4 тысячи случаев гриппа, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм. По информации Роспотребнадзора, в России заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается.
Ранее в октябре Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что респираторно-синцитиальный вирус, распространенный в России, представляет большую опасность для здоровья легких и зачастую приводит к госпитализации. Врач также подчеркнул, что с указанным вирусом пациенты чаще попадают в реанимацию. Кроме того, показатель смертности от этого заболевания составляет от 7% до 10%.