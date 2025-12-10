Рейтинг@Mail.ru
В Россию экстрадировали мужчину через 10 лет после объявления в розыск
16:10 10.12.2025 (обновлено: 18:04 10.12.2025)
В Россию экстрадировали мужчину через 10 лет после объявления в розыск
В Россию экстрадировали мужчину через 10 лет после объявления в розыск - РИА Новости, 10.12.2025
В Россию экстрадировали мужчину через 10 лет после объявления в розыск
Обвиняемого, находившегося в международном розыске более десяти лет за организацию убийства и мошенничество в особо крупном размере, экстрадировали в Россию из... РИА Новости, 10.12.2025
ирина волк
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
В Россию экстрадировали мужчину через 10 лет после объявления в розыск

Хамидова экстрадировали в Россию из ОАЭ после 10 лет в международном розыске

© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обвиняемого, находившегося в международном розыске более десяти лет за организацию убийства и мошенничество в особо крупном размере, экстрадировали в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В сопровождении сотрудников (Национального центрального бюро) НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован россиянин. Он обвиняется в организации убийства и совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала Волк журналистам.
Как отметила официальный представитель, в ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник в период с 2009 по 2010 годы взял в долг у совладельца одного из промышленных предприятий Саратовской области несколько десятков миллионов рублей. Взамен он обещал содействие в трудоустройстве на высокую должность, однако обязательств не выполнил и распорядился средствами по своему усмотрению, подчеркнула Волк.
"Чтобы скрыть факт мошенничества и не возвращать деньги, мужчина создал организованную группу, участники которой за вознаграждение застрелили предпринимателя и ранили его знакомую на территории Французской Республики", - рассказала официальный представитель.
В свою очередь, в Генпрокуратуре России объяснили, что экстрадированный россиянин Ахмад Хамидов занял у знакомого предпринимателя 84 миллиона рублей. Кроме того, в ГП уточнили, что, помимо убийства коммерсанта и ранения его знакомой, участники банды в 2011 году убили еще одного мужчину в Турции, а еще похитили у предпринимательницы 20 миллионов евро, при этом, чтобы скрыть преступление, злоумышленники попытались убить и ее, но женщину спасла осечка оружия.
По данным Волк, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 105 и 159 УК РФ, обвиняемый скрылся от правосудия за границей и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Москве, в мае 2015 года был объявлен в международный розыск.
"Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. Он задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче фигуранта был удовлетворен. Сегодня в аэропорту города Дубай он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - заключила официальный представитель.
Заголовок открываемого материала