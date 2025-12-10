https://ria.ru/20251210/murashko-2061128675.html
Мурашко призвал вернувшихся с СВО бойцов не пренебрегать медосмотром
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мурашко
здоровье
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал участников специальной военной операции не пренебрегать медосмотрами по возвращении домой, а также обращаться за психологической помощью при необходимости.
В ходе пленарной сессии форума "Вместе победим" он рассказал, что ему понятно нежелание вернувшихся к мирной жизни людей, которые могли несколько месяцев проводить в медицинских организациях во время участия в спецоперации, снова обращаться к медикам.
«
"Но это неправильно, поскольку медицина гражданская, в том числе по месту вашего жительства, она должна вас увидеть, она должна вас взять на учет, она должна увидеть ваши сложности и необходимости, в том числе в реабилитационных процедурах. Поэтому я вас прошу, я к вам обращаюсь, и своих сослуживцев, и однополчан, и сами не отворачивайтесь от этого предложения", - сказал министр, подчеркнув, что медосмотры важны для укрепления здоровья участников СВО.
Также Мурашко
отметил необходимость получения психологической помощи бывшим военным.
"Это такое же здоровье, как и физическое. Это комфорт в вашей семье, это в том числе вопросы допуска до управления автомобилем, владения оружием и многие другие вещи. Никакой стигматизации в этом вопросе не должно быть", - пояснил министр здравоохранения.
Он добавил, что родственники и близкие участников СВО должны поддерживать их.
"И совместный даже поход к психотерапевту или к психологу является важной компонентой восстановления психического здоровья", - отметил министр.