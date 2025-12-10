Рейтинг@Mail.ru
Семнадцать мостов построят в Волгоградской области до 2030 года - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Волгоградская область
 
11:28 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/mosty-2061053063.html
Семнадцать мостов построят в Волгоградской области до 2030 года
Семнадцать мостов построят в Волгоградской области до 2030 года - РИА Новости, 10.12.2025
Семнадцать мостов построят в Волгоградской области до 2030 года
Семнадцать мостовых сооружений будет построено в Волгоградской области до 2030 года по программе "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках нацпроекта... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:28:00+03:00
2025-12-10T11:28:00+03:00
волгоградская область
строительство
волгоградская область
бузулук
ленинский район
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936155201_0:86:3068:1812_1920x0_80_0_0_5a1c6fac491e606c6e68a2bdf2b18f0d.jpg
https://ria.ru/20251205/bocharov-2060081555.html
волгоградская область
бузулук
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936155201_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_23f2250bc09446106b0366db8355ba76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, волгоградская область, бузулук, ленинский район, андрей бочаров
Волгоградская область, Строительство, Волгоградская область, Бузулук, Ленинский район, Андрей Бочаров
Семнадцать мостов построят в Волгоградской области до 2030 года

В Волгоградской области до 2030 года построят 17 мостов в рамках нацпроекта

© iStock.com / Drazen_Строительство моста
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© iStock.com / Drazen_
Строительство моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Семнадцать мостовых сооружений будет построено в Волгоградской области до 2030 года по программе "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба администрации региона.
"Четыре путепровода и 13 мостов (в Волгоградской области – ред.) вошли в программу "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", рассчитанную до 2030 года. В настоящее время работы идут на семи объектах, еще два уже сданы в эксплуатацию после обновления", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что в 2025 году заключены контракты на работы на 11 объектах, особое внимание в регионе уделяют мостам. Так, например, по данным властей, один новый мост уже построен в Киквидзенском районе через реку Бузулук, в Ленинском районе построят мост через ерик Калинов. В Еланском районе планируют реконструировать сразу три мостовых сооружения за два года.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, как отмечается, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров держит под личным контролем, начиная с 2014 года в регионе построены, реконструированы и отремонтированы дорожные объекты общей протяженностью порядка 5,1 тысячи километров, в том числе возведено 30 путепроводов и мостов.
Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бочаров: крановый завод в Урюпинске создает новое производство талей
5 декабря, 14:30
 
Волгоградская областьСтроительствоВолгоградская областьБузулукЛенинский районАндрей Бочаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала