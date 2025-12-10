https://ria.ru/20251210/mosty-2061053063.html
Семнадцать мостов построят в Волгоградской области до 2030 года
Семнадцать мостов построят в Волгоградской области до 2030 года - РИА Новости, 10.12.2025
Семнадцать мостов построят в Волгоградской области до 2030 года
Семнадцать мостовых сооружений будет построено в Волгоградской области до 2030 года по программе "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках нацпроекта... РИА Новости, 10.12.2025
ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Семнадцать мостовых сооружений будет построено в Волгоградской области до 2030 года по программе "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба администрации региона.
"Четыре путепровода и 13 мостов (в Волгоградской области – ред.) вошли в программу "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", рассчитанную до 2030 года. В настоящее время работы идут на семи объектах, еще два уже сданы в эксплуатацию после обновления", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что в 2025 году заключены контракты на работы на 11 объектах, особое внимание в регионе уделяют мостам. Так, например, по данным властей, один новый мост уже построен в Киквидзенском районе через реку Бузулук, в Ленинском районе построят мост через ерик Калинов. В Еланском районе планируют реконструировать сразу три мостовых сооружения за два года.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, как отмечается, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров держит под личным контролем, начиная с 2014 года в регионе построены, реконструированы и отремонтированы дорожные объекты общей протяженностью порядка 5,1 тысячи километров, в том числе возведено 30 путепроводов и мостов.