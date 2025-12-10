Житель Москвы получил срок за убийство 25-летней давности

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Москвы, который вместе со знакомым избил женщину и выбросил ее из окна с 7 этажа в 2000 году, Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Москвы, который вместе со знакомым избил женщину и выбросил ее из окна с 7 этажа в 2000 году, сообщает столичная прокуратура.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Однако после изучения в прокуратуре материалов уголовного дела расследование было возобновлено. Были установлены личности обоих фигурантов, одного из них задержали.

"Спустя четверть века москвич признан виновным в совершении убийства группой лиц и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Преступление было раскрыто при координирующей роли Перовской межрайонной прокуратуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как отмечает прокуратура, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как рассказали в прокуратуре, 23 ноября 2000 года под окнами одного из домов на улице Челябинской Москвы было обнаружено тело 30-летней женщины с переломами и множеством ран.

"Установлено, что в квартире жилого дома во время распития спиртных напитков у погибшей с двумя ранее знакомыми мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры они подвергли женщину избиению, душили, нанесли многочисленные удары молотком и ножом в область туловища, после чего, еще живую, выбросили из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже", - сообщили в надзорном органе.