Житель Москвы получил срок за убийство 25-летней давности
Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Москвы, который вместе со знакомым избил женщину и выбросил ее из окна с 7 этажа в 2000 году, сообщает... РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Москвы, который вместе со знакомым избил женщину и выбросил ее из окна с 7 этажа в 2000 году, сообщает
столичная прокуратура.
По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Однако после изучения в прокуратуре материалов уголовного дела расследование было возобновлено. Были установлены личности обоих фигурантов, одного из них задержали.
"Спустя четверть века москвич признан виновным в совершении убийства группой лиц и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Преступление было раскрыто при координирующей роли Перовской межрайонной прокуратуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как отмечает прокуратура, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Как рассказали в прокуратуре, 23 ноября 2000 года под окнами одного из домов на улице Челябинской Москвы было обнаружено тело 30-летней женщины с переломами и множеством ран.
"Установлено, что в квартире жилого дома во время распития спиртных напитков у погибшей с двумя ранее знакомыми мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры они подвергли женщину избиению, душили, нанесли многочисленные удары молотком и ножом в область туловища, после чего, еще живую, выбросили из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже", - сообщили в надзорном органе.
В прокуратуре сообщили, что второй фигурант скончался, уголовное преследование в отношении него прекращено.