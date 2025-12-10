Рейтинг@Mail.ru
Житель Москвы получил срок за убийство 25-летней давности - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/moskva-2061179968.html
Житель Москвы получил срок за убийство 25-летней давности
Житель Москвы получил срок за убийство 25-летней давности - РИА Новости, 10.12.2025
Житель Москвы получил срок за убийство 25-летней давности
Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Москвы, который вместе со знакомым избил женщину и выбросил ее из окна с 7 этажа в 2000 году, сообщает... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:14:00+03:00
2025-12-10T17:14:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg
https://ria.ru/20250906/prigovor-2040167724.html
https://ria.ru/20251206/moskva-2060326484.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_78696ae2661497c56995b1be3a40472e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Житель Москвы получил срок за убийство 25-летней давности

Житель Москвы получил 18 лет колонии за убийство женщины в 2000 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Москвы, который вместе со знакомым избил женщину и выбросил ее из окна с 7 этажа в 2000 году, сообщает столичная прокуратура.
По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Однако после изучения в прокуратуре материалов уголовного дела расследование было возобновлено. Были установлены личности обоих фигурантов, одного из них задержали.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Житель Москвы получил срок за преступление 30-летней давности
6 сентября, 12:47
"Спустя четверть века москвич признан виновным в совершении убийства группой лиц и приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Преступление было раскрыто при координирующей роли Перовской межрайонной прокуратуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как отмечает прокуратура, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Как рассказали в прокуратуре, 23 ноября 2000 года под окнами одного из домов на улице Челябинской Москвы было обнаружено тело 30-летней женщины с переломами и множеством ран.
"Установлено, что в квартире жилого дома во время распития спиртных напитков у погибшей с двумя ранее знакомыми мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры они подвергли женщину избиению, душили, нанесли многочисленные удары молотком и ножом в область туловища, после чего, еще живую, выбросили из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже", - сообщили в надзорном органе.
В прокуратуре сообщили, что второй фигурант скончался, уголовное преследование в отношении него прекращено.
На месте нападения на супружескую пару в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Один обвиняемый в нападении на супружескую пару в Москве признал вину
6 декабря, 17:03
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала