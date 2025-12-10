Более 6,8 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" с начала года

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 6,8 миллиона вызовов приняла столичная "Система-112" в этом году, что практически соответствует предыдущему аналогичному показателю, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями, с начала этого года операторы приняли свыше 6,8 миллиона вызовов, из них 3,3 миллиона потребовали оповещения экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что каждый день на дежурство выходят до 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован.

"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей.