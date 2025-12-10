Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи избавили пациентку от гигантской опухоли яичника
Хорошие новости
 
11:29 10.12.2025 (обновлено: 11:55 10.12.2025)
В Москве врачи избавили пациентку от гигантской опухоли яичника
В Москве врачи избавили пациентку от гигантской опухоли яичника - РИА Новости, 10.12.2025
В Москве врачи избавили пациентку от гигантской опухоли яичника
Московские врачи избавили пациентку от опухоли яичника весом 30 килограммов, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. РИА Новости, 10.12.2025
хорошие новости
здоровье - общество
москва
общество
здоровье - общество, москва, общество
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Москва, Общество
В Москве врачи избавили пациентку от гигантской опухоли яичника

Московские врачи избавили пациентку от опухоли яичника весом 30 кг

В столичной больнице имени С. С. Юдина удалили пациентке огромную опухоль яичника
В столичной больнице имени С. С. Юдина удалили пациентке огромную опухоль яичника - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Московская медицина/Telegram
В столичной больнице имени С. С. Юдина удалили пациентке огромную опухоль яичника
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Московские врачи избавили пациентку от опухоли яичника весом 30 килограммов, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Уникальную операцию провели в больнице имени Юдина. Туда поступила женщина, которая более 15 лет не посещала гинеколога. Долгое время ее беспокоили боли и прогрессирующее увеличение объема живота, а в последний год к этим симптомам добавились сильная одышка, слабость и постоянное чувство распирания.
"Комплексное обследование выявило критические изменения в организме. Окружность живота пациентки достигала 155 сантиметров из-за новообразования, занявшего всю брюшную полость. Грудная клетка была деформирована, внутренние органы — сдавлены. Насыщение крови кислородом при минимальной нагрузке падало до 75-80 процентов, как при тяжелой пневмонии. Качество жизни было серьезно нарушено", — рассказал профессор, заведующий отделением больницы Александр Давыдов.
По его словам, делать операцию сразу было опасно. Медики сначала стабилизировали состояние пациентки и только затем приступили удалению гигантской опухоли диаметром 50 сантиметров и весом более 30 килограммов.
Кроме того, врачи удалили матку с придатками, провели резекцию сальника и биопсию брюшины. Гистологическое исследование показало, что это была пограничная муцинозно-кистозная опухоль.
Сейчас женщину уже выписали, она восстанавливается после операции.
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала