В Москве врачи избавили пациентку от гигантской опухоли яичника

В столичной больнице имени С. С. Юдина удалили пациентке огромную опухоль яичника

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Московские врачи избавили пациентку от опухоли яичника весом 30 килограммов, Московские врачи избавили пациентку от опухоли яичника весом 30 килограммов, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Уникальную операцию провели в больнице имени Юдина. Туда поступила женщина, которая более 15 лет не посещала гинеколога. Долгое время ее беспокоили боли и прогрессирующее увеличение объема живота, а в последний год к этим симптомам добавились сильная одышка, слабость и постоянное чувство распирания.

"Комплексное обследование выявило критические изменения в организме. Окружность живота пациентки достигала 155 сантиметров из-за новообразования, занявшего всю брюшную полость. Грудная клетка была деформирована, внутренние органы — сдавлены. Насыщение крови кислородом при минимальной нагрузке падало до 75-80 процентов, как при тяжелой пневмонии. Качество жизни было серьезно нарушено", — рассказал профессор, заведующий отделением больницы Александр Давыдов.

По его словам, делать операцию сразу было опасно. Медики сначала стабилизировали состояние пациентки и только затем приступили удалению гигантской опухоли диаметром 50 сантиметров и весом более 30 килограммов.

Кроме того, врачи удалили матку с придатками, провели резекцию сальника и биопсию брюшины. Гистологическое исследование показало, что это была пограничная муцинозно-кистозная опухоль.