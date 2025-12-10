На юго-востоке Москвы обустроили два спортивных кластера

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили два современных спортивных кластера на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках проектов благоустройства в этом году созданы два крупных спортивных кластера на территории Юго-Восточного административного округа в Нижегородском районе. В новых пространствах местные жители разных возрастов и разной спортивной подготовки могут заниматься спортом на свежем воздухе, кроме того, предусмотрены места для тихого отдыха", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что первая спортивная зона появилась на месте бывшего пустыря напротив дома 2, строение 49, на Рязанском проспекте.

"Теперь любители активного отдыха могут там играть в волейбол и падел-теннис, зимой многофункциональная площадка будет превращаться в каток с искусственным льдом для катания на коньках и игры в хоккей. Дополнительно создана воркаут-зона, проведено озеленение. Второй спортивный кластер обустроили возле дома 8 на улице Нижняя Хохловка - оборудовали площадку для стритбола и корт для падел-тенниса, воркаут-зону с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом, скейт-парк. Установили всесезонную коробку для командных видов спорта, сделали игровое пространство для детей", - рассказал Бирюков.

Он отметил, что все зоны нового спорткластера объединили удобными дорожками, вдоль которых разместили энергоэффективные фонари и беседки с лавочками.