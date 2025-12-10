Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Москвы обустроили два спортивных кластера - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:16 10.12.2025 (обновлено: 11:47 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/moskva-2061026144.html
На юго-востоке Москвы обустроили два спортивных кластера
На юго-востоке Москвы обустроили два спортивных кластера - РИА Новости, 10.12.2025
На юго-востоке Москвы обустроили два спортивных кластера
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили два современных спортивных кластера на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:16:00+03:00
2025-12-10T11:47:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
ювао (москва)
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061023794_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_a6b9618e4f9950205ab9b3449597e8d7.jpg
https://ria.ru/20251207/moskva-2060853135.html
москва
ювао (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061023794_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_b3affcea4586da20a84abe95ac5de87c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ювао (москва), петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЮВАО (Москва), Петр Бирюков
На юго-востоке Москвы обустроили два спортивных кластера

Два современных спортивных кластера появились на юго-востоке Москвы

© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы Рязанский проспект
Рязанский проспект - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Рязанский проспект
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили два современных спортивных кластера на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках проектов благоустройства в этом году созданы два крупных спортивных кластера на территории Юго-Восточного административного округа в Нижегородском районе. В новых пространствах местные жители разных возрастов и разной спортивной подготовки могут заниматься спортом на свежем воздухе, кроме того, предусмотрены места для тихого отдыха", - отметил Бирюков.
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы Нижняя Хохловка
Нижняя Хохловка - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Нижняя Хохловка
Заммэра пояснил, что первая спортивная зона появилась на месте бывшего пустыря напротив дома 2, строение 49, на Рязанском проспекте.
"Теперь любители активного отдыха могут там играть в волейбол и падел-теннис, зимой многофункциональная площадка будет превращаться в каток с искусственным льдом для катания на коньках и игры в хоккей. Дополнительно создана воркаут-зона, проведено озеленение. Второй спортивный кластер обустроили возле дома 8 на улице Нижняя Хохловка - оборудовали площадку для стритбола и корт для падел-тенниса, воркаут-зону с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом, скейт-парк. Установили всесезонную коробку для командных видов спорта, сделали игровое пространство для детей", - рассказал Бирюков.
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы Рязанский проспект
Рязанский проспект - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Рязанский проспект
Он отметил, что все зоны нового спорткластера объединили удобными дорожками, вдоль которых разместили энергоэффективные фонари и беседки с лавочками.
По словам Бирюкова, работы по созданию комфортной городской среды ведутся постоянно. Так, в 2024 году на Окской улице в ЮВАО открыли спортивный кластер с хоккейной коробкой, зоной с уличными тренажерами и комплексами для воркаута, скейт-парком и памп-парком.
Обновленное прогулочное пространство в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В районах Москвы обновлено несколько прогулочных пространств
7 декабря, 15:40
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЮВАО (Москва)Петр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала