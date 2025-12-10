Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до плюс двух градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью высотной ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно в первой половине дня - небольшой снег. Ветер южный, юго-западный (скоростью - ред.) 3-8 метров в секунду. Температура воздуха - ноль - плюс два градуса", - рассказал Тишковец

Он отметил, что показания барометров будут расти и составят 748 миллиметров ртутного столба. Возможны слабые магнитные бури.

"В четверг и в пятницу нагрянет оттепель, температура повысится до плюс двух - плюс пяти, осадки перейдут в дождь, снег постепенно исчезнет. Двенадцатое декабря будет последним днем метеорологической осени", - подчеркнул Тишковец.

Он уточнил, что в выходные в столицу придет холодный фронт, сопровождаемый снегопадами, метелью и штормовым ветром, который будет дуть со скоростью до 15-20 метров в секунду в ночь на субботу.