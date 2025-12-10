Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 10.12.2025
07:40 10.12.2025 (обновлено: 10:16 10.12.2025)
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до плюс двух градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью высотной ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно в первой половине дня - небольшой снег. Ветер южный, юго-западный (скоростью - ред.) 3-8 метров в секунду. Температура воздуха - ноль - плюс два градуса", - рассказал Тишковец.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Вильфанд заявил, что зима в Москву ближайшие дни не придет
5 декабря, 08:30
Он отметил, что показания барометров будут расти и составят 748 миллиметров ртутного столба. Возможны слабые магнитные бури.
"В четверг и в пятницу нагрянет оттепель, температура повысится до плюс двух - плюс пяти, осадки перейдут в дождь, снег постепенно исчезнет. Двенадцатое декабря будет последним днем метеорологической осени", - подчеркнул Тишковец.
Он уточнил, что в выходные в столицу придет холодный фронт, сопровождаемый снегопадами, метелью и штормовым ветром, который будет дуть со скоростью до 15-20 метров в секунду в ночь на субботу.
"Ударят морозы. По ночам минимальная температура составит минус семь - минус десять, днем - не выше минус четырех - минус семи, что укладывается в рамки климатической нормы декабря, на дорогах образуется гололедица. Начнется метеорологическая зима", - добавил синоптик.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
24 ноября, 04:24
 
