Москалькова назвала критику Алаудинова несправедливой

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала развернувшуюся в сети критику командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, заявив, что она несправедлива и незаслужена.
"Неприятно и горько наблюдать волну критики, развернувшуюся в соцсетях против Героя России, боевого генерала Апти Алаудинова… Негативные высказывания "медийных" персон в адрес Апти Ароновича не просто раскачивают общественность в условиях, когда она должна сплотиться в борьбе с противником, а буквально бьют в спину настоящему патриоту и Защитнику Отечества. Незаслуженно и несправедливо", - написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что Алаудинов защищает России, не жалея жизни и здоровья, с первых дней СВО, бойцы спецназа "Ахмат" участвовали в знаменитой операции "Труба" по освобождению Суджи от украинских боевиков.
"Вместе помогли многим семьям военнослужащих. Благодарна Апти Ароновичу за неизменную помощь и поддержку", - добавила омбудсмен.
