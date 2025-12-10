Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала критику Алаудинова несправедливой - РИА Новости, 10.12.2025
13:12 10.12.2025
Москалькова назвала критику Алаудинова несправедливой
Москалькова назвала критику Алаудинова несправедливой - РИА Новости, 10.12.2025
Москалькова назвала критику Алаудинова несправедливой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала развернувшуюся в сети критику командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника... РИА Новости, 10.12.2025
Москалькова назвала критику Алаудинова несправедливой

Москалькова назвала критику Алаудинова несправедливой и незаслуженной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала развернувшуюся в сети критику командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, заявив, что она несправедлива и незаслужена.
"Неприятно и горько наблюдать волну критики, развернувшуюся в соцсетях против Героя России, боевого генерала Апти Алаудинова… Негативные высказывания "медийных" персон в адрес Апти Ароновича не просто раскачивают общественность в условиях, когда она должна сплотиться в борьбе с противником, а буквально бьют в спину настоящему патриоту и Защитнику Отечества. Незаслуженно и несправедливо", - написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что Алаудинов защищает России, не жалея жизни и здоровья, с первых дней СВО, бойцы спецназа "Ахмат" участвовали в знаменитой операции "Труба" по освобождению Суджи от украинских боевиков.
"Вместе помогли многим семьям военнослужащих. Благодарна Апти Ароновичу за неизменную помощь и поддержку", - добавила омбудсмен.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Алаудинов поблагодарил ЦИПСО за пиар "Ахмата" на весь мир
24 октября, 10:32
 
