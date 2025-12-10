Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила повысить соцподдержку педагогов - РИА Новости, 10.12.2025
08:40 10.12.2025
Москалькова предложила повысить соцподдержку педагогов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила проработать дополнительные меры социальной поддержки педагогам для усиления... РИА Новости, 10.12.2025
общество
россия
татьяна москалькова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
общество, россия, татьяна москалькова, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила проработать дополнительные меры социальной поддержки педагогам для усиления привлекательности данной профессии, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.
"По данным Росстата, на начало 2025 года среднемесячная номинальная зарплата работника образования составляла 63 тысячи рублей. В связи с низкой оплатой труда у молодых специалистов отсутствует мотивация трудоустраиваться в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в обращениях Москальковой россияне сообщают, что в случае неполной учебной нагрузки, которой не обеспечивают руководители образовательных учреждений, заработная плата педагога устанавливается ниже МРОТ, что противоречит Конституции РФ.
"В этой связи представляется необходимым проработать дополнительные меры социальной поддержки педагогическим работникам в целях усиления привлекательности данной профессии", - отметила прес-служба омбудсмена.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Дальневосточную ипотеку распространят на всех работников сферы образования
Вчера, 11:14
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
