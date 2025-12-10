Москалькова предложила повысить соцподдержку педагогов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила проработать дополнительные меры социальной поддержки педагогам для усиления привлекательности данной профессии, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.
«
"По данным Росстата, на начало 2025 года среднемесячная номинальная зарплата работника образования составляла 63 тысячи рублей. В связи с низкой оплатой труда у молодых специалистов отсутствует мотивация трудоустраиваться в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в обращениях Москальковой россияне сообщают, что в случае неполной учебной нагрузки, которой не обеспечивают руководители образовательных учреждений, заработная плата педагога устанавливается ниже МРОТ, что противоречит Конституции РФ.
"В этой связи представляется необходимым проработать дополнительные меры социальной поддержки педагогическим работникам в целях усиления привлекательности данной профессии", - отметила прес-служба омбудсмена.