Москалькова сообщила о снижении числа обращений по защите трудовых прав

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в 2025 году получила 682 обращения по вопросам содействия в защите трудовых прав, их число снижается, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.