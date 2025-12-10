Москалькова сообщила о снижении числа обращений по защите трудовых прав

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в 2025 году получила 682 обращения по вопросам содействия в защите трудовых прав, их число снижается, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.
"За 10 месяцев 2025 года по вопросу содействия в защите трудовых прав к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой поступило 682 обращения. Отмечается тенденция по снижению количества поступающих обращений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в структуре обращений за этот период на первом месте находятся вопросы, касающиеся увольнений, также актуальность сохраняет тема невыплаты заработной платы.
"Сохраняет свою актуальность тема невыплаты заработной платы. Большинство жалоб поступило из г. Москвы, Московской области и Краснодарского края... Вызывает обеспокоенность проблема задолженности по заработной плате в новых регионах Российской Федерации, где путь к экономической стабильности только начинается", - отметила пресс-служба омбудсмена.