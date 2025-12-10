Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали использовать запрет Roblox для махинаций - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/moshenniki-2061116527.html
Мошенники начали использовать запрет Roblox для махинаций
Мошенники начали использовать запрет Roblox для махинаций - РИА Новости, 10.12.2025
Мошенники начали использовать запрет Roblox для махинаций
Мошенники создали фишинговый сайт, который предлагает играть на платформе Roblox без VPN - с его помощью хакеры угоняют аккаунты пользователей, рассказала РИА... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:23:00+03:00
2025-12-10T14:23:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059466330_0:146:2730:1681_1920x0_80_0_0_1cf23c89133d370f450b8b2449c9a2da.jpg
https://ria.ru/20251209/peskov-2060796980.html
https://ria.ru/20251203/gosduma-2059632870.html
https://ria.ru/20251210/shkola-2061114923.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059466330_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_13684a5f01b604f95fac03a38c24513a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Мошенники начали использовать запрет Roblox для махинаций

РИА Новости: мошенники предлагают играть в Roblox без VPN для кражи аккаунтов

© AP Photo / Leon KeithRoblox
Roblox - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Leon Keith
Roblox. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мошенники создали фишинговый сайт, который предлагает играть на платформе Roblox без VPN - с его помощью хакеры угоняют аккаунты пользователей, рассказала РИА Новости старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Мария Синицына.
"Аналитики департамента Digital Risk Protection компании F6 обнаружили фейковый ресурс, который предлагает играть в Roblox без VPN, несмотря на блокировку. Для этого необходимо ввести данные своей учётной записи на странице, которая является фишинговой. Так злоумышленники угоняют у пользователей аккаунты на платформе Roblox", - сказала Синицына.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox
9 декабря, 13:02
Сайт предлагает подключиться к прокси-серверам — для этого якобы нужно "авторизоваться" в своей учётной записи Roblox, после этого злоумышленники получают данные для входа. Особенно ценными для них являются учетные записи с игровой валютой на балансе, редкими персонажами, предметами и аксессуарами, а также аккаунты, на которых созданы популярные игры внутри платформы, отметила она.
Также в социальных сетях и мессенджерах появляются страницы и каналы в мессенджерах с предложением купить, скачать VPN-сервисы специально для Roblox.
"Большинство из подобных предложений созданы для привлечения трафика на другие ресурсы, но среди них также могут быть мошеннические с оплатой без получения услуг и риском заражения устройства пользователя вредоносными программами", - добавила Синицына.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуме оценили решение Роскомнадзора о блокировке Roblox
3 декабря, 21:00
Эксперт рекомендует внимательно относиться к ресурсам, где информация о блокировке платформ используется для привлечения внимания, а также не переходить по подозрительным ссылкам - мошенники могут украсть данные и заразить компьютер или телефон вредоносной программой.
В Роскомнадзоре в декабре заявили, что игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Ребенок на уроке - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Родители ответственны за списывание домашних заданий, считает Кравцов
Вчера, 14:16
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала