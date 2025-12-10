Мошенники начали использовать запрет Roblox для махинаций

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мошенники создали фишинговый сайт, который предлагает играть на платформе Roblox без VPN - с его помощью хакеры угоняют аккаунты пользователей, рассказала РИА Новости старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Мария Синицына.

"Аналитики департамента Digital Risk Protection компании F6 обнаружили фейковый ресурс, который предлагает играть в Roblox без VPN, несмотря на блокировку. Для этого необходимо ввести данные своей учётной записи на странице, которая является фишинговой. Так злоумышленники угоняют у пользователей аккаунты на платформе Roblox", - сказала Синицына.

Сайт предлагает подключиться к прокси-серверам — для этого якобы нужно "авторизоваться" в своей учётной записи Roblox, после этого злоумышленники получают данные для входа. Особенно ценными для них являются учетные записи с игровой валютой на балансе, редкими персонажами, предметами и аксессуарами, а также аккаунты, на которых созданы популярные игры внутри платформы, отметила она.

Также в социальных сетях и мессенджерах появляются страницы и каналы в мессенджерах с предложением купить, скачать VPN-сервисы специально для Roblox.

"Большинство из подобных предложений созданы для привлечения трафика на другие ресурсы, но среди них также могут быть мошеннические с оплатой без получения услуг и риском заражения устройства пользователя вредоносными программами", - добавила Синицына.

Эксперт рекомендует внимательно относиться к ресурсам, где информация о блокировке платформ используется для привлечения внимания, а также не переходить по подозрительным ссылкам - мошенники могут украсть данные и заразить компьютер или телефон вредоносной программой.

Роскомнадзоре в декабре заявили, что игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики.