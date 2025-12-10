Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта новая схема мошенников по сбору данных москвичей - РИА Новости, 10.12.2025
03:09 10.12.2025
Раскрыта новая схема мошенников по сбору данных москвичей
Раскрыта новая схема мошенников по сбору данных москвичей
Аферисты пишут москвичам в мессенджерах от имени сотрудников ГБУ "Жилищник" и просят назвать код из смс под предлогом оцифровки персональных данных, выяснило... РИА Новости, 10.12.2025
2025
Общество, Жилищник
Раскрыта новая схема мошенников по сбору данных москвичей

РИА Новости: мошенники пишут москвичам от имени "Жилищника" для сбора данных

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Аферисты пишут москвичам в мессенджерах от имени сотрудников ГБУ "Жилищник" и просят назвать код из смс под предлогом оцифровки персональных данных, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники пишут жертве в мессенджере, представляясь сотрудниками ГБУ "Жилищник", и под видом оцифровки персональных данных просят назвать код из смс, который приходит от Госуслуг.
После того как жертва сообщает код, аферист получает доступ к ее личному кабинету. При этом "Госуслуги" в смс с кодом предупреждают, что назвать его просят только мошенники.
Мошенники начали создавать фейковые каналы Минпросвещения в мессенджерах
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала