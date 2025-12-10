https://ria.ru/20251210/moshenniki-2060987159.html
Мошенники начали создавать фейковые каналы Минпросвещения в мессенджерах
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мошенники начали создавать фейковые каналы в мессенджерах от лица Минпросвещения РФ для сбора конфиденциальных данных, распространения ложной информации и финансового обмана, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Минпросвещения России
предупреждает граждан, педагогов, учащихся и их родителей о массовом распространении в мессенджерах фейковых каналов и чатов, которые выдают себя за официальные источники Министерства. Эти мошеннические ресурсы создаются для сбора конфиденциальных данных, распространения ложной информации и финансового обмана", - говорится в сообщении.
Министерство рекомендовало руководителям образовательных организаций и педагогам быть особенно внимательными, так как фейковая информация может поступать под видом писем и распоряжений, якобы подписанных руководителями образовательных организаций или региональных ведомств.
"Официальные распоряжения публикуются через установленные каналы связи и на официальном сайте министерства", - отметили в Минпросвещения РФ, добавив, что для получения достоверной информации необходимо обращаться исключительно к официальным ресурсам ведомства.