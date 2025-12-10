Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали создавать фейковые каналы Минпросвещения в мессенджерах - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/moshenniki-2060987159.html
Мошенники начали создавать фейковые каналы Минпросвещения в мессенджерах
Мошенники начали создавать фейковые каналы Минпросвещения в мессенджерах - РИА Новости, 10.12.2025
Мошенники начали создавать фейковые каналы Минпросвещения в мессенджерах
Мошенники начали создавать фейковые каналы в мессенджерах от лица Минпросвещения РФ для сбора конфиденциальных данных, распространения ложной информации и... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T01:20:00+03:00
2025-12-10T01:20:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg
https://ria.ru/20251209/moshenniki-2060700016.html
https://ria.ru/20251209/mvd-2060794403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_382f2215402abf87703051c05fec2a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Мошенники начали создавать фейковые каналы Минпросвещения в мессенджерах

Мошенники начали создавать фейковые каналы в мессенджерах от лица Минпросвещения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мошенники начали создавать фейковые каналы в мессенджерах от лица Минпросвещения РФ для сбора конфиденциальных данных, распространения ложной информации и финансового обмана, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Минпросвещения России предупреждает граждан, педагогов, учащихся и их родителей о массовом распространении в мессенджерах фейковых каналов и чатов, которые выдают себя за официальные источники Министерства. Эти мошеннические ресурсы создаются для сбора конфиденциальных данных, распространения ложной информации и финансового обмана", - говорится в сообщении.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мошенники распространяют приложения для обмана таксистов и курьеров
Вчера, 01:32
Министерство рекомендовало руководителям образовательных организаций и педагогам быть особенно внимательными, так как фейковая информация может поступать под видом писем и распоряжений, якобы подписанных руководителями образовательных организаций или региональных ведомств.
"Официальные распоряжения публикуются через установленные каналы связи и на официальном сайте министерства", - отметили в Минпросвещения РФ, добавив, что для получения достоверной информации необходимо обращаться исключительно к официальным ресурсам ведомства.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
МВД предупредило о мошенниках под видом администраторов Telegram-каналов
Вчера, 12:56
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала