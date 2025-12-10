Рейтинг@Mail.ru
Операция "С Новым годом!": как не попасться на уловки мошенников
Операция "С Новым годом!": как не попасться на уловки мошенников
Операция "С Новым годом!": как не попасться на уловки мошенников - РИА Новости, 10.12.2025
Операция "С Новым годом!": как не попасться на уловки мошенников
Билеты со скидками, выгодные инвестиции, сообщения о выигрышах призов и даже ожидаемые поздравления с Новым годом могут оказаться очередной мошеннической схемой РИА Новости, 10.12.2025
Операция "С Новым годом!": как не попасться на уловки мошенников

Билеты со скидками, выгодные инвестиции, сообщения о выигрышах призов и даже ожидаемые поздравления с Новым годом могут оказаться очередной мошеннической схемой в праздничной "обертке", предупреждают специалисты информационной безопасности банка ПСБ. Как не попасться на уловки злоумышленников в горячей предновогодней суете, какие опасности содержат в себе "супервыгодные" предложения и каким правилам надо следовать, чтобы избежать потери денег и праздничного настроения, расскажем в материале РИА Новости.
Время забот, ожидания чудес и… серьезных рисков

Новый год совсем близко. Подарки, билеты на детские представления и спектакли, спешные поиски вариантов отдыха на зимних каникулах – обо всем надо подумать и все успеть. Да и дел под занавес года невпроворот! Время ускоряется, забот прибавляется, а хочется уже праздника и новогоднего чуда. Вера в него сильна не только у детей, но и у взрослых. И это хорошо – в чудеса верить надо.
А еще надо быть настороже, ведь в режиме декабрьской многозадачности, цейтнота и, вместе с тем, эмоциональной приподнятости концентрация внимания снижается, на что и рассчитывают те, кто в преддверии праздников верят, скорее, в легкость наживы, а не в добро и чудеса.
Увы, мошенники тоже готовятся к Новому году, разрабатывая всё новые и новые "новогодние" схемы отъема денег у граждан. По статистике правоохранительных органов, в декабре-январе число обращений по фактам обмана увеличивается в среднем на 30-40%.
Разберем несколько "популярных" сценариев.

Билеты на концерты и спектакли по сказочно низким ценам и другие "выгодные" предложения

Один из них – "билеты со скидками". Схема такая: мошенники создают клон официального сайта, запускают рекламу или рассылку с информацией о больших скидках и продают фальшивые билеты.
Как избежать потерь? Покупать билеты только на официальных сайтах. Тщательно проверять все заманчивые предложения. Не переходить по ссылкам – особенно из социальных сетей. А если стихийно перешли, не торопитесь оформлять билеты по акции – зайдите на сайт концертной площадки. Внимательно изучите адрес сайта, сравните предложения – большая разница в цене уже должна насторожить. Не рискуйте, ведь есть опасность не только потерять сумму на покупку поддельных билетов, но и дать злоумышленникам доступ к своей карте и паспортным данным.
То же самое касается любых других "выгодных" предложений в сети.
"На декабрь приходится пик трат. Повсеместно рекламируются скидки, привлекая внимание покупателей. И люди привыкают к обещаниям баснословно низких цен. Интернет, соцсети автоматически формируют и показывают контекстную рекламу, и пользователи реагируют, видя в этом ответ на свой запрос, а ссылки нередко ведут на опасные сайты, где у них крадут данные карты и денежные средства. Поэтому важно сохранять критическое мышление и бдительность – всегда", – комментирует ситуацию специалист по информационной безопасности ПСБ.

"Выгодные" инвестиции и "редкие" акционные предложения

Злоумышленники могут предложить вам вложиться в криптовалюту, принять участие в уникальном проекте с высокой доходностью, купить акции крупных компаний по новогоднему спецпредложению. Смотрите на всё это осознанно, включайте недоверчивость и скептицизм, проверяйте и перепроверяйте. Не дайте себя обмануть!
Помните – чем выше доход, тем больше вероятность потери. Не верьте отзывам на сайте по предложенной вам ссылке, в чатах и соцсетях – они могут быть фейковыми.
К слову, поддельными могут быть и уведомления от якобы маркетплейсов и компаний-доставщиков. Они также могут вести на фишинговые сайты. Цель преступников – заполучить данные вашей карты и даже установить на телефон вредоносное ПО.
"Мы постоянно выявляем мошеннические сайты и информацию о них направляем в Генеральную прокуратуру и регистраторам доменных имен для блокировки. Мы добились хорошей скорости реакции, – рассказал ранее в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. – В первом полугодии 2025 года Банк России выявил и инициировал блокировку более 20 тысяч интернет-ресурсов злоумышленников. Это сайты, страницы и группы в социальных сетях, а также в мессенджере Telegram. Эти ресурсы распространяли информацию о возможности получения финансовых услуг от лица организаций, не имеющих лицензии Банка России. Некоторые сайты были связаны с финансовыми пирамидами или использовались мошенниками как фишинговые".
По предварительным данным за третий квартал этого года, уточнил Уваров, Банк России инициировал блокировку 7,8 тысячи мошеннических ресурсов.

"Поздравляем! Вы выиграли суперприз!"

Под Новый год резко возрастает число "победителей" в праздничных лотереях и розыгрышах. И если в число счастливчиков чудесным образом попали и вы, не спешите радоваться. Вам сообщают об этом по телефону?.. Пишут в соцсети или присылают сообщение на электронную почту?.. Есть одно небольшое условие?.. Увы, это мошенники. Поздравляя с выигрышем автомобиля или крупной суммы, вас попросят оплатить налог на выигрыш, заполнить согласие по ссылке или еще проще – подтвердить что-то (вариантов – множество), назвав код из СМС. Любое из этих предложений должно вас насторожить. Кладите трубку, если это телефонный разговор, удаляйте переписку, блокируйте пользователя, если "выигрыш" настиг вас в интернет-сети.
Правоохранительные органы предупреждают: ни одна легальная акция не требует предварительной оплаты для получения выигрыша, и, если у вас просят деньги, это однозначно мошенничество. Про коды из СМС и говорить нечего: это табу, под каким бы соусом вас ни убеждали в полной безопасности предоставления такой информации. Коды из СМС нельзя сообщать никому и никогда!
В том случае, если вы действительно играете в лотерею и любите участвовать в розыгрышах призов как покупатель тех или иных брендов, проверяйте информацию и порядок получения выигрыша на официальных сайтах.
Кстати, опасность могут представлять и невинные, на первый взгляд, поздравительные сообщения с Новым годом и другими праздниками. Современные технологии позволяют интернет-преступникам рассылать их с вирусами, которые воруют ваши данные и приводят к потере денежных средств.

В Новый год – без долгов: поддельные квитанции и звонки из "госорганов"

Ухищрениям мошенников нет числа. Они играют не только на наших слабостях, но и на благих побуждениях. На привычках и установках. Одна из них – входить в Новый год без долгов. И тут под прицел попадает, в первую очередь, старшее поколение – те, кто привык доверять платежкам из почтового ящика. Но и их можно подделать, изменив реквизиты. В итоге фальшивые квитанции за ЖКУ перенаправляют деньги совсем не туда, куда вы планировали их перевести.
А еще могут позвонить якобы из пенсионного фонда с предложением оформить "новогоднюю доплату". Из социального фонда, из банка, из ТСЖ, из районного отделения полиции – откуда угодно. Сценарии могут быть разными, но сведется все к запросу личных данных и кода из СМС. А это значит, что вам вновь звонит злоумышленник.

Молодежь, родители, пенсионеры: цифровую гигиену нужно соблюдать всем

На самом деле, под ударом может оказаться кто угодно. И молодежь, которая много времени проводит в интернете и беспечно оставляет цифровые следы, и родители дошкольников и школьников, которые сталкиваются со сборами денег во взломанных чатах, и любой из тех, кто готов проголосовать за коллегу или его племянницу, участвующих в том или ином конкурсе.
Да, мошенники работают круглый год – даже в новогодние каникулы. За их сценариями сложно угнаться. (Хотя если положить трубку, когда предлагают, к примеру, доставку подарка от неизвестного дарителя, и сделать запрос в интернете на предмет аналогичной истории, все станет ясно).
Эксперты ПСБ советуют соблюдать два важных правила: придерживаться цифровой гигиены и сохранять критическое мышление. Для этого надо быть внимательными к деталям, с осторожностью общаться в мессенджерах, проверять информацию на официальных сайтах, оплачивать квитанции в приложении банка или на интернет-ресурсах поставщиков услуг. И не только в период предпраздничной суеты, а круглый год.
