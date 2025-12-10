Главу комитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что он задержан в аэропорту Кишинева, где пограничная полиция без объяснений изъяла у него документы.

"По уже сложившейся недоброй традиции задержан в международном аэропорту Кишинева. Приятно, что всё чаще попадаю на знакомых офицеров пограничной полиции, уже заранее знакомых с содержанием моего рюкзака. Изъяты заграничный паспорт и проездные документы", - написал Петрович в своем Telegram-канале.