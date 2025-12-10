Рейтинг@Mail.ru
Главу комитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 10.12.2025
23:52 10.12.2025 (обновлено: 23:55 10.12.2025)
Главу комитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева
Главу комитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 10.12.2025
Главу комитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева
Лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что он задержан в аэропорту Кишинева, где пограничная полиция без объяснений... РИА Новости, 10.12.2025
в мире, кишинев, молдавия, россия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Главу комитета "Победа" задержали в аэропорту Кишинева

Прилетевшего из РФ главу молдавского комитета "Победа" задержали в аэропорту

Лидер молдавского координационного комитета "Победа", председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович
Лидер молдавского координационного комитета Победа, председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Лидер молдавского координационного комитета "Победа", председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что он задержан в аэропорту Кишинева, где пограничная полиция без объяснений изъяла у него документы.
Петрович неоднократно сталкивался с задержаниями и дополнительными досмотрами в аэропорту Кишинева. Пограничная полиция обычно не объясняет причины своих действий.
"По уже сложившейся недоброй традиции задержан в международном аэропорту Кишинева. Приятно, что всё чаще попадаю на знакомых офицеров пограничной полиции, уже заранее знакомых с содержанием моего рюкзака. Изъяты заграничный паспорт и проездные документы", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Петрович вернулся в Кишинев из России, где он принимал участие в форуме "Память вне времени".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
