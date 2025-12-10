ПМР имеет потенциал для поставок электроэнергии Молдавии, заявил Игнатьев

Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии.

В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.