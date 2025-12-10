Рейтинг@Mail.ru
ПМР имеет потенциал для поставок электроэнергии Молдавии, заявил Игнатьев
23:44 10.12.2025
ПМР имеет потенциал для поставок электроэнергии Молдавии, заявил Игнатьев
в мире, молдавия, румыния, кишинев, виталий игнатьев, газпром
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Виталий Игнатьев, Газпром
ПМР имеет потенциал для поставок электроэнергии Молдавии, заявил Игнатьев

Игнатьев: ПМР имеет потенциал для поставок электроэнергии Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Приднестровье имеет потенциал, чтобы поставлять электроэнергию Молдавии, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Молдавское госпредприятие Moldelectrica сообщило 6 декабря, что обратилось к Румынии за экстренной закупкой электроэнергии для обеспечения безопасности работы энергосистемы республики. В понедельник компания заявила, что снова была вынуждена запросить аварийную электроэнергию у Румынии. Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.
"Я считаю, что исторически данное предприятие - Молдавская ГРЭС - является экспортером электроэнергии на европейское направление и в том числе на Молдову и другие страны. Поэтому, конечно же, потенциал у данного предприятия очень большой. Он существует, и было бы рационально, конечно, воспользоваться этим потенциалом. Хотя пока, на данном этапе, никаких предложений от молдавской стороны в этой части мы не видели", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии.
В январе в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Власти ПМР не повысят тарифы на ЖКХ до уровня ЕС из-за блокады
Заголовок открываемого материала