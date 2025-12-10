Жители Молдавии не верят, что страна скоро станет частью ЕС, показал опрос

КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Большинство жителей Молдавии не верят обещанием властей, что страна станет частью ЕС в ближайшие годы, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS.
Жителей Молдавии попросили ответить, верят ли они обещаниям властей, что страна станет частью ЕС до 2028 года. Не верят в подобное развитие событий 60% населения, готовы поверить властям 30%, не смогли ответить 10% участников опроса.
Также молдаван спросили, каковы шансы, что Молдавия присоединится к ЕС до 2030 года. Верят в это 41% респондентов, не верят - 46%, не определились с ответом - 13%. Помимо этого, 56% участников опроса уверены, что присоединяться к ЕС страна должна вместе с Приднестровьем. Готовы довольствоваться поэтапным вступлением 32% респондентов, не ответили на вопрос - 12%. Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.