Жители Молдавии не верят, что страна скоро станет частью ЕС, показал опрос

Жителей Молдавии попросили ответить, верят ли они обещаниям властей, что страна станет частью ЕС до 2028 года. Не верят в подобное развитие событий 60% населения, готовы поверить властям 30%, не смогли ответить 10% участников опроса.

Также молдаван спросили, каковы шансы, что Молдавия присоединится к ЕС до 2030 года. Верят в это 41% респондентов, не верят - 46%, не определились с ответом - 13%. Помимо этого, 56% участников опроса уверены, что присоединяться к ЕС страна должна вместе с Приднестровьем. Готовы довольствоваться поэтапным вступлением 32% респондентов, не ответили на вопрос - 12%. Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.