Рейтинг@Mail.ru
Жители Молдавии не верят, что страна скоро станет частью ЕС, показал опрос - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/moldaviya-2061243617.html
Жители Молдавии не верят, что страна скоро станет частью ЕС, показал опрос
Жители Молдавии не верят, что страна скоро станет частью ЕС, показал опрос - РИА Новости, 10.12.2025
Жители Молдавии не верят, что страна скоро станет частью ЕС, показал опрос
Большинство жителей Молдавии не верят обещанием властей, что страна станет частью ЕС в ближайшие годы, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T22:44:00+03:00
2025-12-10T22:44:00+03:00
в мире
молдавия
россия
украина
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
https://ria.ru/20251009/moldaviya-2047182895.html
https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017630126.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, украина, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Мария Захарова, Евросоюз
Жители Молдавии не верят, что страна скоро станет частью ЕС, показал опрос

IMAS: большинство жителей Молдавии не верят обещаниям о вступлении в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга в Кишиневе
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Большинство жителей Молдавии не верят обещанием властей, что страна станет частью ЕС в ближайшие годы, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS.
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну ранее заявил, что готов уйти в отставку, если страна не станет частью ЕС до 2028 года.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Экономика Молдавии не соответствует стандартам для вступления в ЕС
9 октября, 04:01
Жителей Молдавии попросили ответить, верят ли они обещаниям властей, что страна станет частью ЕС до 2028 года. Не верят в подобное развитие событий 60% населения, готовы поверить властям 30%, не смогли ответить 10% участников опроса.
Также молдаван спросили, каковы шансы, что Молдавия присоединится к ЕС до 2030 года. Верят в это 41% респондентов, не верят - 46%, не определились с ответом - 13%. Помимо этого, 56% участников опроса уверены, что присоединяться к ЕС страна должна вместе с Приднестровьем. Готовы довольствоваться поэтапным вступлением 32% респондентов, не ответили на вопрос - 12%. Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Социолог оценил шансы Молдавии на вступление в Евросоюз
17 мая, 23:21
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала