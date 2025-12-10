Рейтинг@Mail.ru
Почти 90% молдаван считают, что страна находится в кризисе, показал опрос - РИА Новости, 10.12.2025
22:10 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/moldaviya-2061239866.html
Почти 90% молдаван считают, что страна находится в кризисе, показал опрос
Почти 90% молдаван считают, что страна находится в кризисе, показал опрос - РИА Новости, 10.12.2025
Почти 90% молдаван считают, что страна находится в кризисе, показал опрос
Почти 90% жителей Молдавии уверены, что страна находится в тяжелом экономическом кризисе, но надеются, что через год ситуация изменится, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
молдавия
https://ria.ru/20251108/moldavija-2053670868.html
молдавия
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Почти 90% молдаван считают, что страна находится в кризисе, показал опрос

IMAS: почти 90% молдаван считают, что страна находится в экономическом кризисе

© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники митинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Участники митинга в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Почти 90% жителей Молдавии уверены, что страна находится в тяжелом экономическом кризисе, но надеются, что через год ситуация изменится, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS.
Жителей Молдавии попросили ответить, считают ли они, что страна проходит через серьезный экономический кризис. Разделяют это мнение 87% опрошенных. Не согласны с кризисным положением экономики 10% респондентов, не смогли ответить - 3%.
Также участников опроса спросили, может ли измениться ситуация в Молдавии к лучшему через 12 месяцев. Чуть больше половины респондентов (51%) ответили, что ситуация может улучшиться при помощи инвесторов. Еще 32% молдаван не верят в улучшение, 17% - не стали отвечать на вопрос.
Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Молдавии фактически началась экономическая рецессия, заявил эксперт
8 ноября, 15:52
 
В миреМолдавия
 
 
