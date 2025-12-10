Почти 90% молдаван считают, что страна находится в кризисе, показал опрос

КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Почти 90% жителей Молдавии уверены, что страна находится в тяжелом экономическом кризисе, но надеются, что через год ситуация изменится, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований Почти 90% жителей Молдавии уверены, что страна находится в тяжелом экономическом кризисе, но надеются, что через год ситуация изменится, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS

Жителей Молдавии попросили ответить, считают ли они, что страна проходит через серьезный экономический кризис. Разделяют это мнение 87% опрошенных. Не согласны с кризисным положением экономики 10% респондентов, не смогли ответить - 3%.

Также участников опроса спросили, может ли измениться ситуация в Молдавии к лучшему через 12 месяцев. Чуть больше половины респондентов (51%) ответили, что ситуация может улучшиться при помощи инвесторов. Еще 32% молдаван не верят в улучшение, 17% - не стали отвечать на вопрос.

Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.