Опрос: жители Молдавии считают, что правящая партия злоупотребляет влиянием

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии полагают, что правящая партия "Действие и солидарность" злоупотребляет своим влиянием, вынуждая государственные органы действовать в интересах этой политической силы, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS

Жителей Молдавии попросили ответить, насколько они согласны с тем или иным утверждением о влиянии правящей партии. 56% респондентов согласны с тем, что ПДС ведет себя так, как будто партии принадлежат все госорганы. Не согласны с этим 30%, не дали ответа 14%.

Также 52% участников опроса уверены, что руководители госорганов назначаются по политическим критериям, не согласны с этим утверждением 35%. С тем, что существуют учреждения, которые используются для влияния на результаты выборов, согласен 51%, противоположное мнение у 31%.

При этом 50% опрошенных уверены, что государственные учреждения принимают решения или действуют в интересах ПДС, еще 49% респондентов винят власти в том, что чиновники выполняют политические указания даже вопреки нормам закона.

Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.