19:38 10.12.2025
Опрос: жители Молдавии считают, что правящая партия злоупотребляет влиянием
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии полагают, что правящая партия "Действие и солидарность" злоупотребляет своим влиянием, вынуждая государственные органы действовать в интересах этой политической силы, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS.
Жителей Молдавии попросили ответить, насколько они согласны с тем или иным утверждением о влиянии правящей партии. 56% респондентов согласны с тем, что ПДС ведет себя так, как будто партии принадлежат все госорганы. Не согласны с этим 30%, не дали ответа 14%.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
Также 52% участников опроса уверены, что руководители госорганов назначаются по политическим критериям, не согласны с этим утверждением 35%. С тем, что существуют учреждения, которые используются для влияния на результаты выборов, согласен 51%, противоположное мнение у 31%.
При этом 50% опрошенных уверены, что государственные учреждения принимают решения или действуют в интересах ПДС, еще 49% респондентов винят власти в том, что чиновники выполняют политические указания даже вопреки нормам закона.
Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Воронин рассказал, почему Молдавия саботирует реинтеграцию Приднестровья
Вчера, 17:25
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
