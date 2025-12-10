Молдавия получила от НАТО партию защитного снаряжения

"Национальная армия получила партию помощи от Североатлантического альянса в рамках инициативы по наращиванию оборонного потенциала... что напрямую способствует улучшению условий подготовки и деятельности личного состава", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.

Поясняется, что пожертвование включает средства индивидуальной защиты, в том числе шлемы и защитные костюмы от радиоактивных, химических и биологических агентов, медицинские гипсовые повязки, а также вычислительное оборудование, транспортные средства и мебель, предназначенные для персонала, ответственного за набор и удержание кадров в национальной армии.