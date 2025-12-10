Рейтинг@Mail.ru
Молдавские профсоюзы потребовали от правительства индексации зарплат
11:51 10.12.2025
Молдавские профсоюзы потребовали от правительства индексации зарплат
Молдавские профсоюзы потребовали от правительства индексации зарплат - РИА Новости, 10.12.2025
Молдавские профсоюзы потребовали от правительства индексации зарплат
Молдавские профсоюзы требуют от правительства республики индексации зарплат госслужащих с учетом уровня инфляции, сообщает пресс-служба Национальной... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:51:00+03:00
2025-12-10T11:51:00+03:00
молдавия
1920
1920
true
Молдавские профсоюзы потребовали от правительства индексации зарплат

Молдавские профсоюзы потребовали индексации зарплат госслужащих

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Молдавские профсоюзы требуют от правительства республики индексации зарплат госслужащих с учетом уровня инфляции, сообщает пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдавии (НКПМ).
Представители НКПМ встретились с министром финансов республики Андрианом Гаврилицей и выразили возражения по политике оплаты труда, которую предполагает проект бюджета на 2026 год. Правительство Молдавии на заседании в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Молдавская экономика все глубже погружается в стагнацию, считает экономист
Вчера, 16:58
"Согласно законодательству, базовое значение должно ежегодно пересматриваться и корректироваться как минимум с учётом уровня инфляции. В этой связи НКПМ требует повышения базового значения в 2500 леев (147 долларов – ред.) как минимум на 6,8%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции на 2025 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте профсоюзов.
Поясняется, что ещё одним важным вопросом обсуждения с министром стал предложенный на 2026 год уровень минимальной заработной платы в 6300 леев (370 долларов). По оценкам НКПМ, соотношение между минимальной и средней заработной платой снизится до 39,1%, что значительно ниже рекомендуемых европейских показателей.
"Текущий размер минимальной заработной платы не покрывает основные потребности и не позволяет накапливать минимальную пенсию без значительных субсидий из государственного бюджета", - поясняется в сообщении.
Ранее профсоюзы Молдавии обратились к правительству республики с просьбой повысить минимальную месячную заработную плату по стране с 5,5 тысячи леев (325 долларов) до 8 тысяч 50 леев (475 долларов). Запрос тогда был направлен в адрес премьер-министра республики Александра Мунтяну, министра финансов Адриана Гаврилицэ и министра труда и социальной защиты Натальи Плугару.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
 
